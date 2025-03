Si commemora il 151° Reggimento fanteria 

Il 110° anniversario della costituzione del 151° Reggimento fanteria della Brigata Sassari è in programma per questa mattina a Sinnai dove il Reggimento è nato e dove nel 1988 è stato inaugurato il monumento che ricorda l'evento. Si inizia alle 10 con l'afflusso dei partecipanti. Mezz'ora più tardi l'avvio della cerimonia con la banda della Brigata Sassari e il picchetto del 151° Reggimento fanteria.

Seguirà la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione della corona d'alloro, l'appello dei Caduti, la preghiera del soldato, i saluti delle autorità con esibizione finale della banda della Brigata Sassari.

Dal paese nel 1915 partirono i giovani per la guerra. In tanti sono morti sul fronte. Nel 1988, anno di inaugurazione del monumento, parteciparono all'evento gli ultimi sassarini in un clima di grandissima commozione. (r. s.)

