Si comincia: domani subito cinque anticipi 

Cinque anticipi danno il via domani al campionato. Tra sabato e domenica si gioca la prima giornata, sono 36 le squadre Nel girone Sud, domani si giocano alle 15.30 Calcio Pirri-Terralba, alle 16 Selargius-Castiadas e alle 17 Villamassargia-Guspini (17). A Selargius,i padroni affrontano una delle candidate alla vittoria finale. Il Castiadas nella scorsa stagione si è classificata al secondo posto dietro al Villasimius: «Affrontiamo un’ottima squadra, non sarà una partita semplice», dice il presidente dei sarrabesi Mauro Vargiolu. Curiosità per l’esordio della neopromossa Pirri che ospita il Terralba. «Affrontiamo subito una squadra forte», dice il diesse dei rossoblù, Stefano Siddi. «Sappiamo che sarà un torneo impegnativo per noi. Giocheremo sempre per far punti». A Villamassargia arriva un Guspini che in Coppa Italia ha già dimostrato tutto il suo valore.

Il girone B

Due gli anticipi nel girone B. In campo alle 16 Lanteri Sassari-Porto Torres e Macomerese-Nuorese (a Bonorva). Subito un bel test per la Nuorese. «Giochiamo su un campo ostico», dice il capitano dei barbaricini, Fabio Cocco, «proveremo a vincere. Siamo la Nuorese». Domenica gli altri incontri. Per il girone A, alle 16 Gialeto-Orrolese (a Nuraminis), Gonnosfanadiga-Tortolì, Idolo-Atletico Cagliari e Monastir-Arborea, alle 16.30 Arbus-Verde Isola e alle 17 Cus Cagliari-Lanusei. Per il gruppo B, alle 16, Luogosanto-Bonorva, Ovodda-Coghinas, Santa Giusta-Fonni, Sennori-Posada, Stintino-Abbasanta, Tuttavista-Alghero e Usinese-Siniscola.