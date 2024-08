Si comincia con la sfida Latte Dolce-Uri 

sennori. La stagione inizia con un anticipo che promette scintille: stasera al “Basilio Canu” di Sennori (inizio alle 20,30) per la Coppa Italia si affrontano Latte Dolce e Atletico Uri, arrivate appaiate a 37 punti nella Serie D dell’anno sportivo passato. La salvezza attraverso i playout l’ha però dovuta ottenere la squadra sassarese, perché l’Uri dell’ex tecnico biancoceleste Massimiliano Paba ha evitato gli spareggi grazie alle due vittorie negli scontri diretti della stagione regolare. Gara secca, chi vince affronterà nel prossimo turno la Cos in trasferta il primo settembre.

Entrambe le formazioni sono cambiato e si sono ringiovanite. Il Latte Dolce ha effettuato una vera rivoluzione con la partenza del tecnico e di 23 giocatori. Per il nuovo allenatore Gabriele Setti «l’obiettivo è salvarci senza le sofferenze dell’anno sorso». Stesso obiettivo dell’Uri. Il Latte Dolce è imbottito di giovani ma per l’attacco ha scelto giocatori dal rendimento sicuro come Kone, Castro, Odianose e Sorgente che hanno ben impressionato anche nel primo tempo dell’amichevole contro la Torres di due settimane fa, creando difficoltà alla retroguardia rossoblù con azioni molto rapide. L’Atletico Uri ha pareggiato 1-1 l’ultima amichevole con l’Alghero.

Questi gli impegni del campionato di Serie D che inizierà l’8 settembre: il Latte Dolce sarà impegnato a Tertenia sul campo della Cos mentre l’Atletico Uri giocherà a Torre Annunziata contro il Savoia 1908.

