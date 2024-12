Si chiude l’era di Mauro Balata, si apre quella di Paolo Bedin. La Lega Serie B cambia presidente dopo 7 anni: ieri l’assemblea elettiva a Milano ha nominato come nuovo numero uno dei cadetti l’ex direttore generale della Lega Pro. Decisiva la terza votazione dopo le fumate grigie delle prime due e il ritiro della candidatura da parte del presidente uscente Balata (originario di Tempio Pausania): nella terza Bedin ha avuto la meglio sul manager Vittorio Veltroni per 15 voti a 5. «Il clima è stato molto positivo, è stata una campagna elettorale con una dialettica importante», le prime parole di Bedin, «uno degli elementi da evidenziare è il clima rispettoso, sereno, che si è respirato. Ringrazio in particolare il presidente Balata per il gesto fatto dopo il secondo voto e le società, che hanno dimostrato una maturità che fa ben sperare per il futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA