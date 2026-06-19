Si chiude la festa di Santa Barbara 

Ultimi due giorni di festa oggi e domani a Burcei in onore di Santa Barbara: atto conclusivo di due settimane di iniziative tra riti religiosi (mese e processioni) e tanti appuntamenti civili culminati con l’atteso concerto musicale dei Nomadi in una piazza gremita.

Stasera alle 18 sono previste la celebrazione della messa nella chiesetta campestre e, a seguire, la processione verso la parrocchia accompagnata dai suonatori locali Mario Aledda, Emilio Aledda, Simone Pisu, Cesare Piu e Benedetto Lecca assieme ai gruppi folk di Burcei e Maracalagonis. Alle 21,30 il saggio di danza della scuola “Club Latin Dance” di Franci e Nico presentato da Michele Piras.

Domani si comincia alle 8 con la messa nella chiesa parrocchiale celebrata dal parroco don Cristian Pisu. Alle 9,30 la processione verso l’abitazione del presidente del comitato Davide Quarto. A seguire la messa in parrocchia. Alle 21,30 il gran finale con “Mondosuper”, tributo musicale al rocker Ligabue.

Si chiude così una festa di grande fede che quest’anno coincide anche coi cent’anni della costruzione della chiesetta campestre all’ingresso del paese, quasi a voler custodire da vicino il paese delle ciliege. La parrocchia con don Cristian Pisu e il comitato della sagra, presieduto in questo 2026 da Quarto, hanno voluto dare grande significato a questa ricorrenza: la chiesetta era stata inaugurata proprio nel giugno del 1926 e costruita su incarico dell’allora parroco don Raimondo Fresia, trasferito successivamente con lo stesso ruolo a Uta. Si dice che all’edificazione della chiesetta partecipò tutto il paese con contributi in denaro ma anche di gioielli e giornate lavorative.

La festa il 13 giugno scorso è stata seguita in diretta da Videolina dando anche a tanti emigrati, e ai devoti di altri paesi e ai malati la possibilità di seguirla da lontano. Le telecamere hanno ripreso i momenti più belli e salienti della quali la vestizione del simulacro della Santa e la processione, che sabato scorso ha accompagnato Santa Barbara fino alla sua chiesetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA