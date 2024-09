Si chiude il G7 cultura, Giuli prende le redini del ministero 

Con la chiusura del G7 della Cultura, si chiude formalmente l’era di Gennaro Sangiuliano alla guida del Ministero e, da domani Alessandro Giuli prenderà in mano le redini della gestione della cultura in Italia. Lo fa con un sincero ringraziamento al suo predecessore per il lavoro fatto: «Ringrazio l’ex ministro Sangiuliano che ha concepito, ideato, voluto e creato le premesse di questo G7 di successo» dice in conferenza stampa a chiusura del summit di Napoli. E anche se non ci sta a definire il G7 della Cultura, «l’ultimo atto del mio predecessore...ha qualcosa di funereo», parla piuttosto di «sintesi perfetta». «È un lavoro iniziato non solo dal ministro Sangiuliano ma da un gruppo e da me, anche se mi sono da poco insediato» mette in chiaro prendendosi i suoi meriti. Ora, se da un lato annuncia che intende fare di tutto per «cercare di non perdere», come consigliera del Mic, Beatrice Venezi, finita nel frullatore mediatico dell’affaire Boccia, dall’altra sussurra l’inizio di una nuova via. Le mostre, ad esempio, che erano state da subito manifesto della sterzata che intendeva imprimere il suo predecessore alla narrazione culturale del paese, non saranno più appannaggio di indicazioni ministeriali. «Non saranno mai mie mostre, nascono dalle idee che saranno portate dai direttori dei musei, è sbagliato pensare che siano il capriccio di un ministro», replica a chi gli chiede quale sarà il “timbro” che intende apporre alla sua gestione. Da Napoli Giuli ottiene la dichiarazione dei ministri dei 7 grandi che mettono nero su bianco la «ferma condanna all’aggressione su vasta scala della Russia contro l’Ucraina». E a Napoli rimette in agenda gli obiettivi del Piano Mattei. La cultura, sottolinea, è quindi uno dei settori di intervento del Piano italiano, «perché crediamo che l'Africa abbia risorse culturali straordinarie e vogliamo collaborare con i governi perché siano valorizzate».

RIPRODUZIONE RISERVATA