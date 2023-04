Si chiude: ancora 2 pass per l’Eccellenza 

Il campionato giunge all’epilogo. Si gioca oggi (ore 16) l’ultima giornata e ci sono ancora da assegnare due pass per l’Eccellenza. Nel girone A, Villasimius, Castiadas e Guspini sono racchiuse in 2 punti. La squadra di Antonio Prastaro è la grande favorita avendo un punto di vantaggio sui cugini biancoverdi e 2 sul Guspini. Ha il suo destino nelle proprie mani: al comunale “Is Casas” di Villasimius arriva la Verde Isola che non ha nessun obiettivo se non quello di mantenere o migliorare la sesta posizione. Con una vittoria i canarini sarebbero promossi senza dover attendere i risultati delle concorrenti. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto un solo punto dilapidando undici dei dodici punti di vantaggio sul Castiadas che spera in un ulteriore passo falso della capolista. Mboup e compagni giocano a Elmas contro la già retrocessa La Palma Monte Urpinu. Non dovrebbero aver problemi a racimolare l’intero bottino che, perlomeno, permetterebbe di confermare la seconda posizione. Risultato che sarebbe comunque più che soddisfacente dopo stagioni negative e considerato che l’estate scorso c’erano anche dubbi sull’iscrizione campionato. Minime le chance del Guspini che al campo “Brugnera” di Cagliari affronta l’Atletico, quarto in classifica in compagnia del Cus Cagliari. I biancorossi di Marcello Angheleddu, che sta dimostrando di avere grandi qualità anche nel nuovo ruolo di allenatore, devono sperare in una débâcle delle prime due della classe.

Girone B

Il derby ogliastrino per il primo posto tra Barisardo e Idolo. La squadra guidata da Celestino Ciarolu ha due lunghezze di vantaggio sugli arzanesi. Al “Circillai” di Barisardo arriva l’altra squadra dell’Ogliastra, il Tortolì. Se i biancoazzurri dovessero vincere sarebbero promossi, in caso di parità potrebbero essere raggiunti e quindi sarebbe necessario uno spareggio. Infine, nell’ipotesi di sconfitta potrebbero rischiare il sorpasso. Idolo che gioca ugualmente tra le mura amiche con un Atletico Bono bisognoso di punti per la salvezza. Pili e compagni sono reduci da una gran rimonta segnata da ben sedici risultati utili di fila. Dopo la sconfitta col Barisardo nel girone di andata non hanno più perso. Adesso hanno una piccola speranza di promozione ma il Barisardo nelle ultime due partite ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle il periodo buio.

La salvezza

Diversi verdetti da stabilire nelle zone basse. Nel girone A sono coinvolte sei squadre. Le partite clou sono gli scontri diretti Selargius-Andromeda e Gonnosfanadiga-Asseminese. Orrolese e Cortoghiana giocano in trasferta rispettivamente con Cus Cagliari e Villamassargia. Nel gruppo B, solo una tra Posada, Montalbo e Atletico Bono si salverà direttamente. Le altre due disputeranno il playout. In scena Fonni-Posada, Montabo-Santa Giusta e, come detto, Idolo-Atletico Bono.