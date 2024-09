Si chiama teatro del vissuto e può farci superare la sofferenza 

Nuova, seconda edizione per “Metamorfosi, filosofia e medicina in scena” rassegna nata all’interno di Orientare lo Sguardo, ramo dell’associazione S’ardmusic che intende lanciare una sfida culturale nel terzo settore in ambito culturale, sociale e sanitario. L’appuntamento curato da Daniela Usala e Mirella Ferro, in collaborazione con il Massimo e S’Ard Music, approda con due nuove serate, venerdì 27 e domenica 29 settembre alle 19 nella sala M2 del teatro cagliaritano. «La metamorfosi è un argomento inesauribile, per questo vogliamo proporla ogni anno con protagonisti e temi sempre differenti», spiegano le organizzatrici. «Per questa nuova edizione le nostre scelte sono cadute su tematiche impregnate di stereotipi e pregiudizi: la malattia cronica, tra cui il diabete, seguita attraverso il teatro del vissuto, ovvero il superamento della sofferenza attraverso l’espressione artistica teatrale e il sistema endocannabinoide come parte integrante del sistema nervoso degli individui».

Prima serata

Titolo dell’incontro di venerdì 27 settembre, che inaugura la seconda edizione della rassegna, è “Il teatro del vissuto nella patologia cronica. Una sfida possibile?” A parlarne saranno i diabetologi Luciano Carboni e Maria Pia Turco: i due specialisti cagliaritani tenteranno di uscire dalla classificazione della malattia diabetica allargandone i punti di vista senza lasciarsi ingannare dalla categorizzazione del concetto di malattia. «Il teatro del vissuto aiuta il paziente a prendersi carico delle proprie difficoltà, a uscire dalla propria solitudine e a ritrovare una rinnovata capacità di azione. Si svolge sotto forma di un laboratorio di scrittura e di messa in scena e si rivolge a persone che vivono o hanno vissuto situazioni complicate. L’immersione in un’atmosfera protetta favorisce lo sviluppo creativo del proprio vissuto e ne facilita la condivisione, consentendo ai partecipanti di guardare con occhi diversi le conseguenze dei traumi o delle situazioni spiacevoli».

Seconda serata

Domenica 29 settembre, secondo appuntamento dal titolo “Sistema endocannabinoide e utilizzo pratico della cannabis terapeutica” in cui si darà spazio alla descrizione del sistema endocannabinoide e alla spiegazione dell’utilizzo pratico della cannabis terapeutica. Protagoniste dell’incontro un tris di specialiste: Paola Fadda, farmacologa, professore ordinario dell’Università di Cagliari; Eleonora Cocco, medico chirurgo, specializzata in Neurologia, Centro sclerosi multipla dell’Ospedale Binaghi di Cagliari; e Cristina Porcu farmacista, galenista, fitoterapeuta. Che spiega: «La cannabis terapeutica è una droga soltanto nel senso botanico del termine, le infiorescenze sono infatti la parte utilizzata per trasformare una pianta medicinale in farmaco».

Sul palcoscenico

L’introduzione agli incontri è curata da Silvano Tagliagambe, epistemologo e docente di Filosofia della scienza all’Università di Sassari; la conduzione delle serate è affidata all’attore e scrittore cagliaritano Fabio Marceddu.

Biglietti

Il biglietto singolo costa 7 euro. Biglietteria online: vivaticket.com. Oppure direttamente al Teatro.

RIPRODUZIONE RISERVATA