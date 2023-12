Si chiama AJO la band mascherata che ha lanciato la sfida ai Maneskin 

Con un sound che affonda le sue radici nella cultura sarda e nell’energia della musica metal statunitense della fine degli anni ’90 ed i primi del 2000, la band mascherata del medio campidano, AJO, inizia a farsi spazio nel panorama musicale mondiale. Questa settimana il gruppo, nonostante i soli due brani ad oggi pubblicati, ha conquistato un posto di rilievo nella classifica delle “8 Canzoni Rock da Ascoltare” di “Louder”, il portale che, con un seguito di oltre 5 milioni di follower sui social media, rappresenta il sito di musica alternativa più grande e influente al mondo. La loro “Borderline”, una traccia dal ritornello melodico ed una batteria che strizza l’occhio al rock, si è guadagnata un posto in classifica accanto ai Maneskin. Un traguardo che ha portato alla band una visibilità globale, ma senza svelarne l’identità: i membri della band restano, ad oggi, anonimi e appaiono sempre travestiti con maschere della tradizione sarda. Questa decisione non ha limitato la loro capacità di connettersi al vasto pubblico, anzi ha aggiunto uno strato di mistero e fascino alla loro immagine artistica.

Come è nata l’idea di creare la band?

«È nato tutto come un gioco al puro scopo di produrre materiale alternativo. La band ha iniziato a prendere forma tra il 2013 al 2015 dall’idea dell’attuale cantante ed è stata per un po’ una one man band. Nel 2015 al progetto si aggiunge un secondo musicista, da lì dopo anni di lavoro nei ritagli di tempo e con l’aumento dei pezzi in repertorio abbiamo deciso di dare qualcosa in più al gruppo e di non tenerlo più confinato alle mura di una sala prove ed alla ristrettissima cerchia di amici. Ci abbiamo messo tempo, anche perché proveniamo tutti da generi diversi, non volevamo rintanarci nella nicchia del metal ma pensare meno ai tecnicismi e dare più sfogo alla creatività».

Come mai l’utilizzo delle maschere?

«Volevamo creare una band che fosse un omaggio alla nostra Sardegna. Da adulto ti trovi a rivalutare le cose che da ragazzino non apprezzavi: ogni volta che torniamo in terra sarda dopo un periodo all’estero la amiamo sempre di più. L’aria che si respira in Sardegna, il mare, le montagne, le sue tradizioni, il cibo. Più l’età avanza più la rivalutiamo, e così abbiamo voluto renderle omaggio. E quale modo migliore delle iconiche maschere per far conoscere la tradizione sarda all’estero? La maschera è poi diventata il nostro simbolo distintivo, permettendoci anche di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulla musica e sull’energia delle esibizioni».

Parliamo di “Louder”. Com’è stato raggiungere i Maneskin?

«Siamo entusiasti di questo risultato che è arrivato, onestamente, in maniera del tutto inaspettata. Stiamo ricevendo tante proposte dall’estero e addirittura una richiesta da un produttore d’oltreoceano e interviste a Tokyo. Ora si tratta di capire come coniugare le nostre vite private con queste nuove opportunità. Lavoriamo tutto il giorno per mantenerci, torniamo a casa e proviamo fino alle 3 del mattino, ma lo facciamo perché amiamo profondamente quello che stiamo facendo, quello che abbiamo ricevuto è un premio che ci incoraggia a fare ancora di più».