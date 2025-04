Si cercano fondi per recuperare il Centro pilota 

Tra i suoi visitatori, il Centro pilota per l’artigianato di Sinnai, ha avuto a fine anni Novanta anche i giocatori del Bayern Monaco, con l’allenatore Giovanni Trapattoni. A portare la squadra a Sinnai era stato il dirigente Mariano Pinna, agente di viaggio. Fu grande festa con i campioni del Bayern che rimasero incantati dalla bellezza dei cestini in giunco e fieno. Eppure quel Centro pilota di strada non ne ha fatto molta. Anzi è finito in uno stato di abbandono, alla merce’ di ladri e vandali.

Nel 2015, il Comune che ereditò la struttura dalla Regione, ottenne un contributo di 547mila euro per il restauro attraverso il progetto “Tramas”. L’obiettivo? Favorire la promozione dei prodotti di intreccio, laboratori, spazi espositivi e per la vendita dei prodotti di cestineria, mostre, fiere, dimostrazioni e scuola dell'intreccio. I lavori di recupero iniziati nel 2022, sono ancora a metà strada. Mancano tanti soldi, il Comune ha messo a disposizione 115mila euro per ultimare il primo lotto. Per recuperare l’intera struttura sono stati chiesti altri 650mila euro.

Il problema è stato anche dibattuto in Consiglio comunale con interventi della sindaca Barbara Pusceddu e dell’ex assessora Aurora Cappai. Pusceddu ha detto che l’obiettivo è ripartire con la riapertura della parte parte dell’edificio in corso di recupero. Cappai ha suggerito anche interventi per dare visibilità all’edificio e per collegarlo ai parcheggi del Comune. Probabilmente altri soldi arriveranno e il Centro pilota che sarà interamente recuperato. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA