Si cerca una soluzione per il cavo nella spiaggia del Giunco 

Si è discusso del cavo della fibra ottica che è sbarcato al Giunco ma anche dei progetti anti erosione per quel tratto di costa: la riunione di sabato tra l’amministrazione comunale e il Comitato del Giunco è stata all’insegna della collaborazione e dell’unità di intenti per salvaguardare la spiaggia.

Nei giorni scorsi il comitato del Giunco aveva segnalato con sorpresa e preoccupazione l’arrivo del cavo della fibra ottica nella spiaggia, a ridosso del canale dei Muggini, in una zona particolarmente fragile per il fenomeno dell’erosione costiera che, in pochi anni, ha cancellato un tratto di spiaggia. Il comitato, con il presidente Marco Conte, aveva chiesto l’intervento del Comune segnalando la presenza del cavo in superficie. Sabato l’incontro in Comune tra il sindaco Stefano Rombi, i tecnici del Comune e il comitato dei “giunchisti”: l’ipotesi più plausibile è quella dell’interramento del cavo, in modo che non sia più visibile e che non possa essere d’intralcio nelle passeggiate al Giunco. Durante l’incontro si è parlato anche dei progetti per contrastare l’erosione in quel tratto dell’isola di San Pietro, opere per cui il Comune ha a disposizione dei fondi regionali. «Abbiamo parlato del cavo della fibra che secondo noi è stato posizionato male va sistemato per ridurre i pericoli e l’impatto visivo - ha detto Conte - e abbiamo trovato un riscontro positivo sulla possibilità di migliorare l’intervento. Inoltre i progettisti ci hanno illustrato lo studio sulla zona per una soluzione anti-erosione. È stato un incontro costruttivo».

