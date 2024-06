Si cerca l’acqua a Barbagia Flores 

Le strade sono allagate e la diga principale si sta prosciugando. In Ogliastra la popolazione è assetata e lo spettro della siccità fa vedere i sorci verdi a privati e titolari di attività commerciali. Per allentare l’emergenza, a Villagrande confidano nel paracadute dei pozzi artesiani che, un tempo, alimentavano Barbagia Flores, l’azienda dove il 3 ottobre 2001 era stata uccisa a fucilate Rosanna Fiori, l'imprenditrice titolare dell’attività florovivaistica di Villanova Strisaili, dove alle 9 del mattino la risorsa idrica è già al minimo. L’analisi delle cisterne sarà il primo atto di indirizzo della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco (confermato) Alessio Seoni. «La situazione è molto più drammatica rispetto ai dati ufficiali dei livelli delle dighe», afferma Seoni, che amministra il Comune in cui insistono entrambi gli invasi (Bau Muggeris e Santa Lucia) che alimentano gran parte dell’Ogliastra.

L’ultimo guasto

Da una parte ci sono le perdite d’acqua lungo le strade, dall’altra i livelli dell’invaso di Bau Muggeris che acutizzano il fenomeno, già di per sé temuto e dannoso (anche) per il settore turistico. L’ultimo guasto, all’alba di ieri, a Lanusei, in viale Europa: un tubo ha ceduto e ha lasciato senz’acqua il paese, sempre più a secco e con il servizio di erogazione garantito soltanto fino alle 14. È sempre più critica la situazione anche a Urzulei, dove da ieri l’acqua viene assicurata soltanto per sei ore al giorno, dalle 6 a mezzogiorno. Non un minuto di più. Ma le perdite sulle strade del territorio non si contano più. A Santa Maria Navarrese, in via Loppodine, scivola un fiume d’acqua a causa di una rottura lungo la condotta di Abbanoa.

A Bari Sardo, il sindaco Ivan Mameli, sovvertendo le consuetudini, ovvero l’onere esclusivo di manutenzione in capo ad Abbanoa, ha dato mandato ai tecnici del Comune di aggiustare una perdita pregressa in via Cagliari. Alle 7.30 di ieri una squadra di Abbanoa ne ha aggiustato un guasto in via Tortolì. «La nostra pazienza - dichiara Mameli - è terminata: se entro 24 ore dalla segnalazione ordinaria Abbanoa non interverrà lo faremo noi con aziende immediatamente reperibili sul posto. Addebitando ogni spesa a chi di dovere».

Il Torrei

Attraverso una nota delle scorse ore, Abbanoa ha annunciato l'avvio di nuovi lavori nella diga del Torrei. Dove, fino al prossimo 2 luglio, si sta provvedendo alla manutenzione straordinaria su un filtro nell’impianto di potabilizzazione.

Da qui la comunicazione di probabili restrizioni idriche nei centri abitati di: Tonara, Belvì, Aritzo, Sorgono, Atzara, Meana Sardo, Austis, Ortueri, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Bidonì, Busachi, Ardauli, Ula Tirso.Sono fiduciosi gli amministratori locali, «Finora - dice la vicesindaca di Tonara, Cristina Patta- non abbiamo registrato problematiche nelle utenze locali. Ben vengano questi interventi migliorativi in un periodo in cui la nostra isola è attanagliata dall’emergenza idrica. Il Torrei è essenziale per tutto il nostro territorio».

(ha collaborato

Giorgio Ignazio Onano)

RIPRODUZIONE RISERVATA