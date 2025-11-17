Si cerca il sangue di Ragnedda 

È l’esame decisivo per testare la credibilità di Emanuele Ragnedda e, quindi, per verificare l’attendibilità della sua confessione. I Carabinieri del Ris tra qualche giorno inizieranno gli esami, disposti dalla pm Noemi Mancini, sugli oltre 200 oggetti repertati a Conca Entosa per cercare il sangue dell’uomo che ha ammesso di avere ucciso Cinzia Pinna. È forse l’ultima chiamata per Ragnedda. Sino a questo momento, infatti, la sua versione del delitto del 12 settembre ha vacillato paurosamente. Emanuele Ragnedda ha raccontato alla gip Marcella Pinna di avere reagito ad una aggressione di Cinzia Pinna che lo avrebbe colpito alla bocca e al braccio con un coltello da salumi. L’uomo ha detto di avere sparato perché la vittima brandiva l’arma da taglio e la indirizzava contro di lui, mentre urlava frasi sconnesse su presenze demoniache. Il Ris cerca il sangue dell’imprenditore di Arzachena per avere riscontri a questa versione dei fatti. Le tracce ematiche potrebbero essere sul coltello sequestrato dai Carabinieri, sulla pistola utilizzata per uccidere Cinzia Pinna e sui tessuti degli arredi. Se non dovesse essere trovato il profilo genetico di Ragnedda la storia dell’aggressione sarebbe messa pesantemente in discussione. Il medico legale Salvatore Lorenzoni avrebbe già comunicato alla pm Noemi Mancini elementi non compatibili con la ricostruzione dell’indagato, in particolare posizioni e distanze di Ragnedda e della vittima al momento dell’omicidio.

Allucinazioni?

Un’altra circostanza che, se provata, confermerebbe la versione di Ragnedda è quella delle condizioni psico fisiche di Cinzia Pinna. Sono in corso accertamenti, anche difensivi, per trovare riscontri a presunte crisi che avrebbero colpito la vittima più volte, con deliri e allucinazioni. Emanuele Ragnedda, parlando di Cinzia Pinna, ha descritto alla giudice, e prima ancora ai pm, una persona quasi trasfigurata da un improvviso tracollo nervoso.

Sono giornate decisive per delicate valutazioni che riguardano la condotta di Emanuele Ragnedda. L’uomo (difeso dai penalisti Luca Montella e Gabriele Satta) vorrebbe essere sentito di nuovo dai magistrati. Nel frattempo, l’inchiesta è arrivata a un bivio e in ballo c’è la credibilità dell’indagato.

