Si celebra sua maestà il carciofo 

Era nata come evento collaterale della marcialonga, è diventata una sagra («Anzi, una vera e propria festa», puntualizza con orgoglio la sindaca Beatrice Muscas) apprezzata a livello nazionale (la manifestazione ha anche ottenuto il marchio di Sagra di qualità dall'Unpli, Unione nazionale Pro Loco d’Italia). Perché la “Sagra del carciofo” non promuove soltanto il gustoso ortaggio: è diventata una vetrina del paese, del territorio e delle sue peculiarità. La 34ª edizione, presentata nella sede della Camera di commercio, animerà il centro del Medio Campidano nel prossimo fine settimana, da 14 al 17 marzo.

La manifestazione

Grande protagonista, ovviamente, è il carciofo, esattamente il “carciofo violetto di Samassi”, recentemente inserito nei Pat (prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna). Un prodotto diventato tipico nonostante la sua genesi (e nonostante il fatto che non sia la varietà più diffusa): arrivò a Samassi grazie ad alcuni ovuli provenienti dalla Provenza. «Al quale, comunque», puntualizza Muscas, «siamo molti legati». Non l’unica varietà proposta alla festa: potranno essere scoperte e degustate anche altre sei varietà: il Romanesco, lʼApollo, il Life, il Tema, lo Spinoso e lʼAres.

Gli appuntamenti

Il carciofo, certo. Ma non soltanto l’apprezzato alimento. In fondo, la “Sagra” è nato nel 1986 grazie all’Atletica Mariano Scano come evento collaterale a quella che sarebbe diventata la “Marcialonga del carciofo” che quest’anno celebrerà la sua 43ª edizione. Immediatamente, la società sportiva si rese conto che organizzare due appuntamenti sarebbe stato troppo complesso e passò il testimone alla Pro Loco che, da allora, se ne occupa insieme al Comune.

Le iniziative

Dunque, 34ª “Sagra del carciofo”, 43ª “Marcialonga del carciofo”. E c’è anche un altro numerino da ricordare: il fine settimana tra il 14 e il 17 marzo saranno i giorni in cui Samassi ospiterà la 23ª edizione della “Fiera dell’agroalimentare”: una settantina di espositori, sistemati ordinatamente in eleganti gazebo, proporranno un’accurata selezione di prodotti sardi certificati e di qualità. «Perché la “Sagra del carciofo”», ha spiegato Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio, “padrone di casa” della presentazione, «rappresenta un’ottima occasione per fare promozione del territorio».

Il rilancio

«Un territorio che è terra e carciofo», puntualizza la sindaca Muscas. La terra, in particolare, è quella “terra cruda” con la quale sono stati realizzati tanti edificio nel Campidano. «Un patrimonio», ha spiegato il presidente della Città della terra cruda e sindaco di Ussaramanna Marco Sideri, «che non può essere disperso. E che, anzi, merita di essere rilanciato perché la terra cruda è campione di sostenibilità. Non a caso, viene sempre più presa in considerazione per i nuovi edifici».

Il programma

Ed è proprio un laboratorio sulla terra cruda per gli alunni delle elementari ad aprire, giovedì, la 34ª edizione della “Sagra del carciofo”; l’intera mattinata sarà dedicata ad altri laboratori destinati ai ragazzi delle scuole del paese. Venerdì nuovo laboratorio sulla terra cruda e, nel pomeriggio, convegno sull’ortofrutta. La manifestazione entrerà nel vivo sabato saranno aperti gli stand della “Fiera agroalimentare” e le domus e lollas in terra. Un programma che si ripeterà anche domenica, giorno nel quale ci sarà anche la “Marcialonga del carciofo”.

