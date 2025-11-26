Si calano nel dirupo per salvare un cane e trovano (anche) una capra 

Accorrono per salvare un cane precipitato in un dirupo e quando si calano per recuperarlo scoprono che era in compagnia di una capra. Insomma, la missione dei vigili del fuoco di Carbonia e del gruppo Speleo alpino fluviale avvenuta ieri nelle campagne di Santadi si è chiusa con un doppio lieto fine.

Il cane era scomparso domenica durante una battuta di caccia. Il suo proprietario lo aveva richiamato ma non era più riuscito a trovarlo. Tuttavia non si è arreso. Lo ha cercati fino a a tarda sera ma invano e le ricerche sono proseguite anche lunedì e martedì. Nulla di fatto, il cane sembrava svanito nel nulla sino a che, ieri, lo ha individuato in fondo a un dirupo profondissimo nella zona di Barrancu Mannu. Impossibile raggiungerlo senza correre rischi, così ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Immediato l’intervento delle squadra di Carbonia in turno e del Saf con colpo di scena: raggiunto il cane, infatti, infatti, hanno scoperto che era in compagnia di una capra, anch’essa finita in fondo al dirupo senza che il proprietario (poi rintracciato) riuscisse più a trovarla. Ora, dopo qualche ora di lavoro dei vigili del fuoco, sono entrambi in salvo . (s. p.)

