VaiOnline
Santadi.
27 novembre 2025 alle 00:17

Si calano nel dirupo per salvare un cane e trovano (anche) una capra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Accorrono per salvare un cane precipitato in un dirupo e quando si calano per recuperarlo scoprono che era in compagnia di una capra. Insomma, la missione dei vigili del fuoco di Carbonia e del gruppo Speleo alpino fluviale avvenuta ieri nelle campagne di Santadi si è chiusa con un doppio lieto fine.

Il cane era scomparso domenica durante una battuta di caccia. Il suo proprietario lo aveva richiamato ma non era più riuscito a trovarlo. Tuttavia non si è arreso. Lo ha cercati fino a a tarda sera ma invano e le ricerche sono proseguite anche lunedì e martedì. Nulla di fatto, il cane sembrava svanito nel nulla sino a che, ieri, lo ha individuato in fondo a un dirupo profondissimo nella zona di Barrancu Mannu. Impossibile raggiungerlo senza correre rischi, così ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Immediato l’intervento delle squadra di Carbonia in turno e del Saf con colpo di scena: raggiunto il cane, infatti, infatti, hanno scoperto che era in compagnia di una capra, anch’essa finita in fondo al dirupo senza che il proprietario (poi rintracciato) riuscisse più a trovarla. Ora, dopo qualche ora di lavoro dei vigili del fuoco, sono entrambi in salvo . (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 