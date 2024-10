Sì, Cagliari, sei nelle mani giuste 

Di fatto, era sotto pressione già nel corso del mercato, quando il Cagliari stava pensando a Marco Silvestri dell’Udinese. Le otto reti subite nelle prime cinque giornate poi lo hanno esposto sino a farlo apparire come uno dei responsabili, pur non essendolo, del crollo in classifica. A Parma si è tolto più di un sassolino incidendo sulla vittoria, sei giorni dopo contro la Juventus si è preso addirittura la scena tenendo in vita i rossoblù sino al colpo di coda di Marin. La parata su Conceiçao la più emozionale, sul bomber bianconero Vlahovic quella decisiva. Insuperabile Simone Scuffet, allo Stadium ha subito gol soltanto dal dischetto e ha dimostrato, tra l’altro, di saper usare bene anche i piedi oltre alle mani. Una prova di forza a 360 gradi che spazza via i fantasmi sul nascere e alimenta le prospettive di Davide Nicola che, dopo aver trovato le risposte che cercava dai componenti di tutti i reparti, ora sa di poter contare su un portiere affidabile e propedeutico al suo calcio.

Estate incerta

Testa e caparbietà. Scuffet non ha mai dato eccessivamente peso ai mormorii esterni, se li è fatti scivolare addosso con la disinvoltura tipica dei friulani e facendo pesare l’esperienza maturata in tutti questi anni, non solo in Italia. Si è concentrato sul campo, tra i pali. Come quando, a fine agosto, sembrava poter lasciare l’Isola dopo una sola stagione o, nella migliore delle ipotesi, giocarsi il posto con Silvestri. E la scelta della società di far saltare all’ultimo momento la trattativa con l’Udinese (l’ex portiere rossoblù ha così scelto di trasferirsi alla Sampdoria in Serie B) ha dato indubbiamente stabilità mentale a Scuffet, oltre a rafforzare la sua posizione agli occhi dei compagni e, soprattutto, degli avversari.

La crescita

Magari in avvio di stagione non è stato impeccabile in certe situazioni. Non lo è stato meno di altri, in ogni caso. Contro il Napoli ha evitato addirittura un passivo peggiore al Cagliari. Probabilmente, più di altri, aveva bisogno di tempo per assimilare le richieste di Nicola che a un portiere non chiede solo di parare ma anche di avere un ruolo attivo nel gioco, soprattutto nella costruzione della manovra o quando la difesa pressa molto alta. Una ricrescita continua, la sua. E la prestazione di Torino ha sgombrato il campo da ogni dubbio premiando la reattività, oltre alle qualità tecniche, del portiere esploso a Udine, la sua città, nemmeno maggiorenne, e rilanciatosi a Cagliari, la sua nuova realtà, dieci anni dopo.

Il trio ad Amsterdam

È alla seconda stagione in Sardegna e inizia ad avere un ruolo importante all’interno del gruppo e un rapporto forte con i compagni, anche fuori dal campo. Lui, Zappa e Augello con le rispettive compagne hanno trascorso ad Amsterdam i tre giorni di riposo concessi dall’allenatore. Trio tuttofare. C’è chi difende, chi spinge sulla fascia. Scuffet para. E porta punti.