Si butta dal tetto con il figlio, nessuno dei due sopravvive  

Rimini. Aveva scritto dei biglietti di addio la donna di 40 anni, una commessa italiana, che ieri si è buttata dal tetto di un condominio in via delle Piante, zona Celle, a Rimini, portando con sé il figlio di sei anni. Mamma e bambino sono morti sul colpo. La donna soffriva di depressione, hanno ricostruito gli inquirenti. E quando sono arrivati i soccorritori del 118, per i due non c'era più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarli, durato oltre mezz’ora, è stato vano.

La Squadra mobile romagnola sta svolgendo accertamenti sulla tragedia, ma il quadro è abbastanza chiaro. La donna, come le altre mattine, era andata ad accompagnare il figlio dai suoi genitori, che vivono nel palazzo dove la commessa ha compiuto l’estremo gesto. Ma ieri anziché affidare il bambino ai nonni che, come ogni giorno, lo avrebbero portato al centro estivo, la 40enne è salita sul tetto, passando dalla scala al quinto piano. Da lì il lancio nel vuoto con il figlioletto stretto tra le braccia.

«L'ho vista tante volte col bambino, un bambino molto vivace, un bravo ragazzino. Non avrei mai pensato», ha commentato un residente nel palazzo senza nemmeno riuscire a finire la frase. L’uomo, che ha visto mamma e figlio subito dopo il salto dal tetto, ha detto di «aver sentito appena prima le urla di una donna».

RIPRODUZIONE RISERVATA