Si butta dal nono piano con la figlia: la bimba muore, lei arrestata  

Ravenna. Si è buttata dal nono piano di una palazzina a Ravenna, insieme alla figlia di sei anni, che è morta. La donna, Giulia Lavatura Truninger, portata dal 118 all'ospedale Bufalini di Cesena, non è in pericolo di vita, e ha una prognosi di 40 giorni. Nel volo è stato trascinato anche un cane, un meticcio nero, morto nello schianto. La donna aveva annunciato il gesto su Facebook. Dopo il post, la donna, italo-svizzera d 41 anni, ha preso la bambina, Wendy Timò, sei anni, il cagnolino di casa e si è gettata nel vuoto. «Mamma no, mamma no», le grida disperate della piccola sentite poco dopo le 7 di mattina da una vicina, che le ha riferite alla polizia. Il tonfo è stato avvertito fin dal palazzo di fronte. I corpi sono stati trovati dagli operai al lavoro nel cantiere che copre l’intera facciata dell’edificio, dove sono in corso lavori per un superbonus al 110%. Il marito della donna e padre di Wendy era in casa, ma non si è accorto di nulla fino a quando non lo hanno avvisato i soccorritori.

Dagli accertamenti svolti dalla polizia risulta che la donna fosse seguita da una decina di anni dal centro di salute mentale. Prendeva farmaci e aveva incontri periodici, per una patologia psichica certificata. Per quanto sui social, prima di gettarsi, abbia lanciato invettive contro familiari, in particolare contro il padre, e contro altre persone, non risultano denunce da lei presentate, né particolari tensioni domestiche. Il marito pare non avesse sentore dell’imminenza di un gesto del genere.

