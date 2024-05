Si blocca sull’aerofune e precipita nel vuoto 

SONDRIO. Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Bema, sulle Alpi Orobie in Valtellina. Una donna di nazionalità marocchina di 41 anni, Ghizlane Moutahir, sposata e senza figli, in Italia da molti anni e residente a Oliveto Lario (Lecco), ha perso la vita mentre stava provando l'esperienza adrenalinica di Fly Emotion, la zipline che consente di sorvolare la Valle del Bitto sorretti da un'imbracatura sospesa a un cavo d'acciaio teso tra il paese valtellinese di Albaredo per San Marco e il borgo alpino di Bema.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Morbegno, la donna era arrivata a una ventina di metri dalla stazione di arrivo a Bema, quindi sulla prima delle due tratte, quella tra Albaredo per San Marco e Bema, e si trovava a più di 30 metri d'altezza quando si è fermata, forse perché era troppo leggera. A questo punto potrebbe essersi spaventata e aver tolto i piedi dalle staffe di sicurezza e poi, forse perché l'imbracatura era larga, è scivolata nel vuoto. È rotolata nei boschi sottostanti, morendo sul colpo. Il 118 l’ha trovata già senza vita.

La Procura di Sondrio ha disposto, oltre all’autopsia, il sequestro dell'impianto, dei capi d'abbigliamento indossati dalla vittima e dell'imbracatura. Si punta innanzitutto a stabilire se quest’ultima sia stata fatta indossare in modo corretto alla turista.

