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Selargius.
27 ottobre 2026 alle 00:26

Sì bipartisan al murale sull’Antico sposalizio 

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Un’opera d'arte permanente per celebrare l'Antico Sposalizio selargino. Un segno identitario della comunità che resti tutto l’anno in uno spazio pubblico della città. Sì bipartisan alla proposta portata in Consiglio comunale dal presidente Tonino Melis. «Così valorizziamo le nostre tradizioni e rendiamo omaggio alle tante coppie che hanno contribuito a mantenere viva la manifestazione», spiega Melis.

La mozione è stata firmata da tutti e votata all’unanimità. Nel documento viene ripercorsa la storia del Matrimonio selargino, partendo dalla prima edizione del 1962. «Da oltre sessant’anni contribuisce a custodire e tramandare riti, abiti, gesti e usanze legati alla tradizione matrimoniale locale, coinvolgendo generazioni di cittadini». Realizzare un’opera d’arte permanente è una proposta che Melis suggerisce da tempo. «La sua presenza offrirebbe ai cittadini un riferimento identitario e ai visitatori un’occasione di conoscenza della cultura selargina durante tutto l’anno», dice. Con il sì in Consiglio ora parte l’iter per realizzare l’opera: prima andrà individuato lo spazio pubblico - priorità al centro storico o comunque lungo il percorso del matrimonio in catene - poi stanziate le risorse, e infine scelto l’artista attraverso procedura pubblica di selezione delle proposte artistiche.

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