Si barrica in casa e picchia un carabiniere 

Attimi di paura ieri sera a Capoterra. In via Lisbona, nella località di Rio San Girolamo, un giovane di 27 anni, Giancarlo Piaccia, si è barricato nella sua abitazione minacciando di farsi saltare in aria. Immediato l'allarme: sul posto sono intervenuti prontamente vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze del 118 e polizia locale. La zona, un complesso di villette a schiera, è stata immediatamente isolata e circondata, e dopo qualche ora di mediazioni gli uomini dell’Arma hanno convinto l’uomo ad aprire la porta. Il giovane non ha retto la pressione e ha colpito uno dei militari con una spranga di ferro: a quel punto è stato immobilizzato e portato nella caserma dei carabinieri di Via Nuoro a Cagliari, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

I due coltelli

Nella casa non è stata trovata nessuna traccia di esplosivi o di altro materiale che avrebbe potuto causare una detonazione. I militari hanno sequestrato esclusivamente due coltelli di grossa taglia. Il ragazzo, hanno fatto sapere le forze dell’ordine, avrebbe bevuto un'intera bottiglia di grappa prima di perdere il controllo e successivamente avrebbe picchiato il padre. Quest'ultimo avrebbe poi allertato immediatamente le autorità competenti, preoccupato per la situazione del figlio.

Il padre

Secondo il padre del ragazzo, Giancarlo soffre di psicosi depressiva: «Mio figlio – ha spiegato l’uomo – ha perso la madre tre anni fa, e questo evento ha destabilizzato notevolmente il suo equilibrio psicologico». Ieri pomeriggio il ragazzo era agitato: «Me ne sono accorto e ho rimosso una ruota della sua auto per far sì che non potesse mettersi al volante e diventare un pericolo pubblico». Parole disperate di un uomo che chiede clemenza nei confronti del figlio.