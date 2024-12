Si barrica in casa con la madre, paura a Mulinu Becciu 

Si sono vissute ore di enorme tensione e paura, ieri pomeriggio, sotto i palazzoni di via Crespellani, nel quartiere di Mulinu Becciu, quando un custode di 53 anni si è barricato nel suo appartamento al primo piano con l’anziana madre novantenne. La polizia è dovuta intervenire in forze, blindando la zona e con decine di uomini, facendo arrivare anche i nuclei speciali, perché l’uomo in casa deteneva regolarmente una pistola, necessaria per il proprio lavoro. La Beretta calibro 9 è stata poi sequestrata quando il vigilante, dopo due ore di trattative, ha deciso di aprire la porta agli agenti della Questura ed è stato bloccato. È poi emerso che l’arma non è mai stata tolta dal suo armadietto di sicurezza: l’anziana mamma è stata trovata illesa e in buona salute.

L’allarme

A dare l’allarme era stata, verso le 13.15, la badante della novantenne a seguito di un litigio con il figlio. «Tu non uscirai da qui», avrebbe urlato il 53enne alla donna, al termine di un brutto scontro. La badante, però, avrebbe sfruttato un momento di distrazione per scappare e dare l’allarme. Sul posto sono subito intervenute le volanti della Questura, coordinate dal dirigente Massimo Imbimbo, seguite da un ingente numero di agenti della Squadra Mobile, sotto la guida del primo dirigente Emanuele Fattori. Tutta via Crespellani è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale: sotto il palazzo sono comparsi anche i Vigili del fuoco con le tenaglie idrauliche per forzare la porta blindata e un’ambulanza del 118, pronta a intervenire se qualcuno si fosse fatto male.

Molti degli inquilini degli appartamenti vicini sono stati fatti uscire dal condominio (alcuni anche in pigiama) per farli mettere al sicuro. Vista la situazione di grande agitazione dell’uomo e la presenza dell’anziana in casa, la Mobile ha fatto arrivare anche i negoziatori e l’Unità operativa di pronto intervento (Uopi), la speciale squadra che si occupa di trattative in caso di ostaggi.

La trattativa

Tutti gli agenti hanno indossato i giubbotti antiproiettile, mentre da sotto c’era chi urlava al custode asserragliato in casa di aprire per evitare conseguenze peggiori. Nel frattempo la task-force della polizia si è dotata di arieti per sfondare l’ingresso nel caso la situazione fosse precipitata. Il momento più teso c’è stato quando il 53enne si è affacciato al balcone, in evidente stato di agitazione: la polizia ha ordinato a tutti di mettersi sotto il colonnato del palazzo del piano terra e agli agenti in strada di riparare dentro le auto.

Il lieto fine

Solo verso le 15.30, dopo oltre due ore di tensione e trattative, il vigilante ha aperto la porta blindata dell’appartamento e ha fatto entrare la polizia. È poi emerso che non ha mai impugnato la sua pistola, trovata riposta nell’alloggio di sicurezza: smontata e presa in consegna dagli agenti, l’arma è stata sequestrata e il 53enne è stato portato in Questura da un ingresso secondario. L’anziana madre, visitata dal 118, è stata trovata in perfetta salute. Tanta paura, ma per fortuna con un lieto fine. L’uomo è stato ricoverato.

