Trenta ore di paura a Olbia
15 ottobre 2025 alle 00:18

Si barrica e minaccia di far esplodere la casa 

Prima ha minacciato di lanciarsi nel vuoto e poi di far saltare in aria la palazzina in cui vive: si è risolta con l'irruzione delle Unità operative della Polizia di Stato, la delicata vicenda di un uomo che, da lunedì mattina, si era barricato in casa per trenta ore tenendo in apprensione un intero quartiere. L'uomo, con disturbi psichici, era salito sul tetto dell'abitazione rifiutando ogni contatto, nonostante i tentativi di mediazione da parte delle forze dell'ordine, sul posto insieme ai Vigili del fuoco e al personale sanitario al quale è stato affidato per le cure.(t.c.)

