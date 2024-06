Si avvicina troppo all’ex moglie: arrestato un 46enne 

È stato arrestato con l’accusa di aver violato l’ordinanza del giudice che gli imponeva di stare a una distanza di almeno 500 metri dall’ex moglie che lo aveva denunciato per stalking. Gian Luca Serrenti, 46enne di Sardara, comparirà oggi davanti al giudice del tribunale di Cagliari accompagnato dall’avvocata Antonella Marras per l’udienza di convalida e il giudizio per direttissima. L’uomo è stato arrestato sabato sera dai carabinieri della stazione di Lunamatrona, al comando del luogotenente Carlo Maxia, durante i festeggiamenti in onore di San Giovanni ai quali era presente anche l’ex coniuge vittima di stalking, almeno secondo la ricostruzione che alla fine di marzo ha portato il giudice a emettere il provvedimento restrittivo.

Il dispositivo elettronico indossato dal 46enne, sabato intorno alle 22, ha intercettato il segnale emesso dall’apparecchio utilizzato dalla moglie: immediatamente è scattato l’allarme nella caserma di Sardara e al comando di Cagliari. Da qui l’intervento dei carabinieri di Lunamatrona che hanno subito rintracciato l’uomo, informato il pubblico ministero di turno e proceduto all’arresto con l’accusa di aver violato l’ordinanza restrittiva del giudice.

Dopo aver trascorso il fine settimana ai domiciliari, questa mattina Gian Luca Serrenti comparirà in aula per l’udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Cagliari. ( s. r. )

