Si avvicina la proclamazione 

L’ultimo verbale consegnato è quello relativo allo spoglio in Medio Campidano. Manca solo la circoscrizione di Cagliari. Solo quando tutti gli otto uffici elettorali avranno portato a termine gli adempimenti, la Corte d’appello potrà procedere alla verifica complessiva e a proclamare gli eletti. L’ultimo collegio potrebbe provvedere già oggi, a quel punto la Corte si prenderebbe al massimo tre giorni di tempo per stilare un verbale di circa 250 pagine che comprenderanno l’indicazione di tutti i cinquantanove seggi scattati sulla base dell’applicazione precisa della legge elettorale.

L’attesa per il verdetto è tanta perché finalmente diventerà chiara la forbice che separa la presidente in pectore Alessandra Todde (Campo largo) e Paolo Truzzu (centrodestra). All’ultima parola della Corte d’appello è legato poi il destino di candidati che per adesso, sulla base di calcoli ufficiosi, magari risultano eletti, pronti però a fare subito un passo indietro se dalle verifiche risultasse che il seggio è scattato altrove. In questo momento, il caso più significativo riguarda il presidente del Consiglio comunale di Dorgali Martino Canu del Psi. Dalle verifiche potrebbero risultare eletti, invece, o Ivana Russu del Pd in Gallura, o Emanuele Matta del M5S nel Medio Campidano.

Rischio ricorsi

Non appena la Corte avrà proclamato gli eletti, è facile prevedere un certo numero di ricorsi, soprattutto da parte di chi è rimasto fuori per pochissime preferenze. È già successo nelle legislature precedenti, quando si parlò addirittura di «porte girevoli». La nuova legislatura sarà avviata con la proclamazione ufficiale. In generale la prima seduta dovrebbe tenersi venti giorni dopo e sarà convocata dalla presidente Alessandra Todde. Nel 2019, la proclamazione arrivò il 20 marzo e il Consiglio si riunì quindici giorni dopo. A presiedere la seduta, prima dell’elezione del presidente dell’Assemblea, sarà il consigliere più anziano Lorenzo Cozzolino (Psi).

