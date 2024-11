Si avvicina il lieto fine per l’ex scuola Mereu: «I lavori sono conclusi» 

Per ora è l’emblema dell’inerzia. Sintetizzata dal cartellone fronte strada - ormai neanche più leggibile - che mette nero su bianco la vergogna dell’ex scuola Mereu.

Dopo 19 anni di abbandono e 6 di lavori, intervallati da indignazione e proclami di imminenti tagli del nastro a oggi evidentemente disattesi, sembra riaccendersi la speranza di vedere finalmente restituito alla città il gigantesco immobile del Terrapieno, rifatto a nuovo dal Comune ma ancora blindato. «Concluse le procedure per gli allacci idrici ed elettrici e non appena realizzate le recinzioni necessarie per proteggere le aree cortilizie, lo stabile passerà alla Pubblica istruzione per l’assegnazione con il prossimo bando», annuncia Yuri Marcialis, assessore ai Lavori pubblici.

Passato e presente

Diventerà un asilo, rispettando in parte la sua funzione originaria risalente al 1935, quando iniziò ad accogliere i bambini affetti da malattie polmonari. La storia è tutta lì, in quel cartello coperto da piante e dalle scritte con la bomboletta che riunisce immagini del passato, quelle attuali e prospetta il futuro. Con quella data d'inizio lavori che riporta all'8 maggio 2018, e che nell'arco di tre mesi avrebbe dovuto portare a completare tutti gli interventi previsti. Dopo il quinto anno di ritardo l’allora assessora competente rassicurava un po’ tutti: «Lo stabile è pronto, manca giusto la pulizia dell'area esterna e la messa in sicurezza dei cancelli», diceva Gabriella Deidda a settembre del 2023. Parlando anche di alcuni problemi con gli allacci idrici ed elettrici «già sollecitati». Grosso modo ciò che si era già detto anche l’anno prima. Da allora, a dire il vero, è cambiato poco o nulla, se non la rete metallica che imprigiona l’immobile fedelissimo al vecchio progetto di Ubaldo Badas.

Il futuro

In realtà, recinzione a parte, sembra non manchi davvero più nulla: ci sono le aule fresche di pittura, impianto antincendio, condizionatori, faretti esterni, porte e infissi nuovi di zecca. Il tutto immerso nel grande parco che include i meravigliosi archi sotto le mura. Mancano soltanto i bambini, e quel grande salto che porti a passare finalmente dalla fase delle intenzioni ai fatti. Che dopo 25 anni di chiusura, con la lunga parentesi dell'occupazione abusiva da parte di alcune famiglie che al suo interno realizzarono mini appartamenti, consenta alla città di riappropriarsi di un luogo di pregio.

