Si avvicina alla madre nonostante il divieto e picchia i carabinieri  

Ha raggiunto la casa della mamma, a Pirri, pretendendo dei soldi con atteggiamento violento. Ma il figlio 53enne non si sarebbe dovuto trovare lì perché sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata per i precedenti episodi di maltrattamento nei confronti della madre e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con tanto di braccialetto elettronico. La segnalazione immediata al 112 ha permesso ai carabinieri del nucleo radiomobile di raggiungere l’abitazione della donna: il figlio era ancora in zona e durante le operazioni di identificazione il 53enne ha reagito colpendo con un calcio un militare. Alla fine del movimentato episodio l’uomo (non pubblichiamo nome e cognome a tutela dell’anziana madre) è stato accompagnato nel carcere di Uta con le accuse di violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Una vicenda dolorosa perché gli episodi di violenze, minacce e maltrattamenti vanno avanti da più di vent’anni. Proprio per il passato del 53enne è scattato il provvedimento con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre. E nonostante indossasse il braccialetto elettronico, l’uomo ha raggiunto comunque l’abitazione della donna, chiedendo che gli venisse consegnato del denaro. Decisivo, per evitare che la situazione potesse avere un esito drammatico, l’intervento dei carabinieri. (m. v.)

