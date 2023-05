Si avvicina alla ex nonostante il divieto: arrestato un 26enne   

Era uscito dal carcere da una settimana ma aveva sempre il divieto di avvicinamento alla sua ex con tanto di braccialetto elettronico. Un 26enne di Pirri però non ha rispettato il provvedimento di mantenersi ad almeno 500 metri dalla donna, come emerso dagli accertamenti dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia: il gps del braccialetto ha segnalato alcune violazioni e alla fine è scattato l’arresto, ai domiciliari. Il 26enne avrebbe protestato con troppa veemenza sostenendo di non aver minimamente cercato la giovane. I militari lo hanno così dovuto bloccare: è scattata poi la denuncia anche per resistenza a pubblico ufficiale. Nel processo per direttissima, il disoccupato (non pubblichiamo il nome a tutela della ex compagna) assistito dall’avvocata Antonella Saba ha ottenuto i termini a difesa: oggi ci sarà la nuova udienza davanti alla giudice Stefania Selis per la scelta del rito e intanto è stato disposto l’obbligo di firma.

Le accuse

L’intervento delle pattuglie dei carabinieri è scattato dopo l’allarme inviato dal braccialetto elettronico indossato dal 26enne: ha infatti segnalato la presenza del giovane in via Italia a una distanza dalla vittima inferiore a quella prevista (500 metri). Una violazione registrata anche in altre occasioni. Il disoccupato, con altri precedenti alle spalle, aveva avuto un divieto di avvicinamento nel dicembre del 2021, poi i domiciliari nel gennaio 2022 per non aver rispettato la limitazione e il carcere nell’ottobre 2022 per le evasioni registrate. Una settimana fa l’uscita dal penitenziario con braccialetto elettronico e nuovamente il divieto di non avvicinarsi entro i 500 metri dalla ex.

Le difficoltà

Durante il processo per direttissima sono emerse le difficoltà che il 26enne deve affrontare per rispettare il divieto: vive infatti nelle vicinanze dell’abitazione della donna. Ha ribadito al giudice di non aver avuto intenzione di raggiungere la casa della ex ma anche semplicemente andando a fare la spesa o raggiungendo un conoscente rischia di trovarsi, senza accorgersene, sotto i 500 metri di distanza (in linea d’aria) dall’abitazione della vittima. Una difficoltà che la legale ha evidenziato e ribadirà nell’udienza di oggi. (m. v.)