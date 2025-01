Si avvicina alla ex: 31enne ai domiciliari 

Nonostante l’ordine del giudice di stare alla larga dalla ex e di non entrare neppure nel paese in cui la giovane vive, Luca Muscas, 31enne di Villamar, è stato beccato dai carabinieri di Lunamatrona, al comando del luogotenente Carlo Maxia, fuori dall’abitazione della donna. L’uomo, difeso dall’avvocata Raffaela Mura, martedì sera è stato arrestato e ha atteso ai domiciliari di comparire in tribunale per l’udienza di convalida che si terrà questa mattina.

A far scattare l’allarme è stata proprio la ragazza che vive nel piccolo centro della Marmilla e che aveva già denunciato il 31enne nei confronti del quale era stato emesso un provvedimento restrittivo che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla ex e di ingresso a Lunamatrona. L’ultimo giorno dell’anno, tuttavia, Muscas avrebbe prima chiamato ripetutamente la ragazza al telefonino e poi si sarebbe presentato fuori dalla abitazione di lei che ha subito chiesto aiuto ai carabinieri.

