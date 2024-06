Si asfalta la strada, mercatino a rischio  

Le ventilata chiusura del mercatino rionale del mercoledì per far spazio ai lavori di asfalto dell’Enel laddove erano stati eseguiti gli scavi, preoccupa gli operatori che non ci stanno a perdere un’altra giornata di lavoro e che adesso minacciano azioni di protesta. Lo hanno messo nero su bianco su una nota inviata nei giorni scorsi da Confesercenti.

«Da qualche giorno è sempre più insistente la notizia secondo cui l’azienda che gestisce l’appalto per la bitumazione di via della Musica deve portare avanti i lavori di rifacimento del manto stradale, facendo saltare lo svolgimento del mercato su area pubblica previsto per mercoledì 3 luglio, creando non pochi disagi sia agli operatori sia ai clienti che attendono il mercoledì mattina per fare i loro acquisti» scrive Marco Medda, presidente della Confesercenti Provinciale di Cagliari, «non capiamo perché non sia possibile iniziare i lavori il mercoledì pomeriggio per terminarli in una settimana, consentendo quindi di svolgere le attività di mercato ilmercoledì mattina. Non c’è una logica in tutto questo». Perciò «non escludiamo azioni di protesta fino anche all’occupazione della sede stradale di via della Musica per impedire lo svolgimento dei lavori. Gli operatori chiedono «un intervento forte dell’amministrazione per scongiurare questa situazione».

