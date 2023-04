Si arroventa la campagna elettorale 

«Fango gettato sugli avversari politici in modo rozzo e sgarbato», avvisa sempre su Facebook l’ex sindaco Mario Puddu, ormai fuori dal M5s e candidato a capo di «una coalizione civica né di destra né di sinistra» di cui fanno parte anche forze che in Regione sono parte della maggioranza di centrodestra a guida sardista. Quanto all’espressione «cartello elettorale», aggiunge, chi l’ha usata (ovvero il suo ex assessore Corrias) «è costretto a digerire accordi politici imposti a livello nazionale». Diego Corrias tiene il punto: «L’espressione “cartello elettorale” è oggettiva. Udc e Sardegna 20Venti esprimono assessori nella giunta regionale, giunta sulla quale il nostro giudizio è negativo». Di Puddu l’affondo finale: «Si parla di candidati a sindaci di destra? Non è Mario Puddu che nel 2008 ha svolto un ruolo attivo nella campagna elettorale della destra e che annovera una militanza in Azione Giovani».

Sulla sua pagina Facebook ufficiale, il candidato di M5s e Pd, Diego Corrias, presenta il proprio «campo progressista» come «unica vera alternativa al centro destra che ad Assemini si presenta con due candidati che di fatto rappresentano frange dello stesso cartello elettorale che in Regione sostiene il disastro della giunta Solinas». Concetto rafforzato dalla senatrice ed ex sindaca Sabrina Licheri sulla propria pagina: «Siamo la vera alternativa al centro destra che ad Assemini si presenta con due candidati: Muscas e Puddu che, di fatto, rappresentano le forze politiche che sostengono la giunta Solinas in Regione».

“C’eravamo tanto amati” : un solo titolo per due film che si somigliano, ad Assemini. Protagonisti: ex alleati, spesso ex amici, divisi dalla politica. Uno va in onda nel mondo grillino che ha dominato gli ultimi dieci anni di vita amministrativa asseminese, l’altro nella coalizione di centrodestra, protagonista in questa fase storica sia a livello nazionale che regionale. Partiamo dal primo, dove i toni negli ultimi giorni si sono fatti roventi.

“C’eravamo tanto amati” : un solo titolo per due film che si somigliano, ad Assemini. Protagonisti: ex alleati, spesso ex amici, divisi dalla politica. Uno va in onda nel mondo grillino che ha dominato gli ultimi dieci anni di vita amministrativa asseminese, l’altro nella coalizione di centrodestra, protagonista in questa fase storica sia a livello nazionale che regionale. Partiamo dal primo, dove i toni negli ultimi giorni si sono fatti roventi.

Fibrillazioni grilline

Sulla sua pagina Facebook ufficiale, il candidato di M5s e Pd, Diego Corrias, presenta il proprio «campo progressista» come «unica vera alternativa al centro destra che ad Assemini si presenta con due candidati che di fatto rappresentano frange dello stesso cartello elettorale che in Regione sostiene il disastro della giunta Solinas». Concetto rafforzato dalla senatrice ed ex sindaca Sabrina Licheri sulla propria pagina: «Siamo la vera alternativa al centro destra che ad Assemini si presenta con due candidati: Muscas e Puddu che, di fatto, rappresentano le forze politiche che sostengono la giunta Solinas in Regione».

«Fango gettato sugli avversari politici in modo rozzo e sgarbato», avvisa sempre su Facebook l’ex sindaco Mario Puddu, ormai fuori dal M5s e candidato a capo di «una coalizione civica né di destra né di sinistra» di cui fanno parte anche forze che in Regione sono parte della maggioranza di centrodestra a guida sardista. Quanto all’espressione «cartello elettorale», aggiunge, chi l’ha usata (ovvero il suo ex assessore Corrias) «è costretto a digerire accordi politici imposti a livello nazionale». Diego Corrias tiene il punto: «L’espressione “cartello elettorale” è oggettiva. Udc e Sardegna 20Venti esprimono assessori nella giunta regionale, giunta sulla quale il nostro giudizio è negativo». Di Puddu l’affondo finale: «Si parla di candidati a sindaci di destra? Non è Mario Puddu che nel 2008 ha svolto un ruolo attivo nella campagna elettorale della destra e che annovera una militanza in Azione Giovani».

Il centrodestra

«Basta sgrammaticature politiche e scorrettezze contro gli avversari», è l’appello con cui Puddu conclude il suo post. Parole sottoscritte convintamente dalla terza candidata a sindaca, Niside Muscas, scelta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: «Uno dei motivi dell’assenteismo – dice – è la litigiosità di cui troppi politici danno prova. Anziché inscenare scaramucce sarebbe più utile, o almeno più elegante, occuparsi di temi concreti». Già: intanto però gli esponenti locali di partiti che a livello regionale sono parte integrante dell’alleanza di centrodestra sono in campo a sostegno di Puddu, e Gigi Garau, esponente locale del Psd’Az, continua a non digerire il modo «arrogante» in cui «tre partiti che si sono autodefiniti fondatori del centrodestra» hanno «sbattuto le porte in faccia a un partito che ha 102 anni di storia». Il gruppo sardista asseminese ha concluso le sue consultazioni (che «hanno riguardato tutte le forze politiche in campo» esclusi FdI, Lega e Forza Italia) ed è al lavoro per completare una sua lista: «In questi giorni – avvisa Garau – decideremo se andare con uno dei candidati già in corsa o correre da soli». L’obiettivo, si presume, è di essere decisivi in caso di ballottaggio.

«Ne prendo atto», commenta Muscas: «Appena designata come candidata, io ho teso la mano a centristi e sardisti e il mio segnale di apertura è stato respinto». Quanto al suo appello a smetterla con le scaramucce, ha anche un’altra destinataria: la senatrice Licheri. «Considerato il suo attuale ruolo istituzionale – precisa Muscas – trovo il suo post poco delicato anche nei nostri confronti. Che c’entra la Giunta Solinas con la mia candidatura? Per me parlerà la mia storia, il mio vissuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata