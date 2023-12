Si arrendono, i russi li uccidono 

Kiev. Due soldati ucraini disarmati tengono le mani alzate. Vengono fatti stendere a terra. Poi vengono uccisi a sangue freddo. È il video al centro di un’inchiesta della giustizia ucraina, che torna ad accusare gli invasori di «crimini di guerra». Il video circola su Telegram e non ha data, ma viene collocato nella zona di Avdiivka, nel Donetsk, dove da mesi i russi tentano uno sfondamento con un elevato numero di perdite. Se la sua autenticità per ora non può essere verificata, per le forze armate di Kiev non ci sono dubbi: «La Russia di nuovo ha violato le leggi e le usanze di guerra oltre alle norme del diritto internazionale (...) sparando, ancora una volta a tradimento, su soldati disarmati», si legge in una dichiarazione basata su «informazioni confermate». Anche il commissario ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, parla di crimini di guerra russi, mentre i blogger militari filo-Cremlino minimizzano: «In guerra, purtroppo, accadono eventi del genere» e «solo una piccola parte entrano nelle telecamere».

Stop a Poroshenko

A marzo emerse un altro video che mostrava un soldato ucraino ucciso dopo aver gridato «gloria all’Ucraina», e l’Alto Commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, disse che il suo ufficio aveva documentato «numerose esecuzioni sommarie» di prigionieri di guerra. Tra queste «numerose esecuzioni sommarie». Intanto il segretario Nato Jens Stoltenberg avvisa: «Dobbiamo essere preparati anche alle cattive notizie», perché «le guerre sono intrinsecamente imprevedibili» e «gli eventi intorno al tavolo negoziale sono legati in modo indissolubile alla situazione sul campo di battaglia». E la diplomazia non trova una via per la pace, mentre i blocchi provano a rafforzarsi: Aleksandr Lukashenko, presidente bielorusso e fedele alleato di Vladimir Putin, è volato a Pechino per incontrare l'omologo cinese, Xi Jinping. Nel frattempo le autorità ucraine scelgono la via dell’intransigenza verso ogni pericolo anche interno, e vietano all’ex presidente Petro Poroshenko di lasciare il Paese per vedere il filo-russo Viktor Orban, accusato di «esprimere sistematicamente una posizione anti-ucraina».

