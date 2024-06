Si arrendono Bolelli-Vavassori 

Parigi. Stregato. A Simone Bolelli e Andrea Vavassori è ancora sfuggito il titolo di doppio in un torneo dello Slam. Come a Melbourne, anche ieri Parigi, la coppia azzurra ha dovuto cedere in finale, stavolta al duo formato dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavić. La sconfitta è maturata in due set 7-5 6-3 e si porta dietro il rimpianto per quel 40-15 sul 6-5 del primo set che non è stato trasformato nel tie break della speranza. Poi, nel secondo set, gli avversari hanno legittimato la vittoria e il titolo di Parigi.

Rsta la consolazione di un torneo giocato al altissimo livello (c’è stata anche la rivincita su Bopanna-Ebden che li avevano battuti nella finale in Australia), che consegna all’Italia una coppia solida in funzione Coppa Davis, andando forse a colmare l’unico punto meno forte (dire “debole” sarebbe troppo) della formazione di Filippo Volandri. Per Bolelli-Vavassori si avvicinano anche le Atp Finals di Torino. Nella classifica mondiale Atp di doppio, Vavassori guadagna 10 posizioni ed entra nella top 10, mentre Bolelli è subito fuori, 11°, entrambi alle spalle di Arevalo (7°) e Pavic (9°).

