Oristanese 1

Narboliese 2

Oristanese : Marras, Sardu, Cossu, Sale, Bordignon (73’ Bilancetta), F. Sanna, Carta (71’ Sireus), Pes, Miscali, Falchi (80’ Tegas), Vizilio (73’ Bacchion). Allenatore Sau.

Narboliese : Madori, Pinna (88’ Loche), Casta (76’ N. Sanna), Dessì, D. Sanna, A. Sanna, Perra, Amendola, Orrù, Piras, Zucca. Allenatore Meloni.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : 70’ Perra, 79’ Bacchion, 90’ Orrù.

Vittoria negli ultimi minuti di gara della Narboliese sul campo dell’Oristanese. Partita equilibrata e combattuta che ha visto entrambe le squadre cercare di conquistare i 3 punti. Nella prima frazione un’occasione per parte: prima Zucca calcia male, poi Vizilio sbaglia davanti al portiere. Nella ripresa al 48’ Dessì calcia centrale, mentre al 62’ è Vizilio a mettere i brividi alla difesa ospite. Intanto l’Oristanese rimane in 10 per l’espulsione di Miscali. Al 70’ Narboliese avanti grazie all’inzuccata di Perra. Al 79’ arriva il pareggio dell’Oristanese con Bacchion. Al 90’ chiude una rete di Orrù grazie a un preciso tiro dal limite dell’area. (g. pa.)

