Si aprono le porte delle case popolari 

Con la consegna delle chiavi, per quattro famiglie di Serramanna il sogno di avere una casa è diventato realtà. I nuovi assegnatari prenderanno possesso degli alloggi Erp di proprietà di Area tra corso Repubblica e via 25 Aprile.

Il paese

Tutto per effetto della graduatoria stilata a settembre del 2024 dal Comune e passata, finalmente, da mero atto formale a modello essenziale, e legale, per accedere ad un bene primario. «Per quattro anni non avevamo avuto disponibilità di alloggi Area. Ora c’è un cambio di passo e, essendoci fatti trovare pronti con un bando e una graduatoria recenti, abbiamo avuto la possibilità di dare risposta alle famiglie», commenta soddisfatto il sindaco Gabriele Littera. Buone notizie, insomma, per Serramanna che sul piano abitativo, se si guarda ai nuclei in difficoltà economiche, sconta da tempo una situazione di grave criticità con molte richieste e pochi alloggi disponibili. Le palazzine rosse Area di corso Repubblica e via 25 Aprile costituiscono l’unico complesso di edilizia residenziale pubblica del paese, dove il Comune non possiede alloggi propri. Un’emergenza abitativa che si manifesta anche nelle occupazioni abusive che vede i senzatetto appropriarsi degli appartamenti in maniera coatta: un calcio alla porta o alla finestra per introdursi in uno alloggio di Area (magari reso libero dal decesso o dal trasferimento del precedente inquilino).

In Aula

Il caso delle occupazioni abusive delle case popolari era stato al centro del dibattito in Consiglio comunale, chiamato a discutere un’interrogazione consiliare presentata dall’esponente di minoranza Carlo Pahler. «Sono a conoscenza del fenomeno: gli immobili che si liberano, per varie ragioni, vengono occupati in modo abusivo», era stata la risposta del sindaco Littera, che aveva tracciato un quadro negativo dei rapporti Comune-Area. Ora, con la consegna delle chiavi a quattro nuovi inquilini, la svolta, che promette bene per il futuro. «Il rapporto con Area è positivo, e l’augurio è di proseguire con l’assegnazione di ulteriori appartamenti nei prossimi mesi», conferma il primo cittadino. Appartamenti liberi e interventi di manutenzione programmati per renderli abitabili: le condizioni per scorrere ulteriormente la graduatoria ufficiale che conta 13 aspiranti assegnatari in totale, ci sarebbero tutte.

