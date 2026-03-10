VaiOnline
Cuglieri.
11 marzo 2026 alle 00:19

Si apre una voragine lungo il litorale di Santa Caterina 

Una misteriosa voragine rotonda dal diametro di circa 6 metri e profonda oltre 3 metri è comparsa improvvisamente nella spiaggia di Santa Caterina lo scorso fine settimana.

Nessun fenomeno alieno, solamente una specie di "sinkhole" o "dolina" con una pozzanghera d’acqua al suo interno. Un evento, per quanto insolito da queste parti, molto probabilmente naturale, anche se si attende una valutazione scientifica del fenomeno da parte degli esperti del Demanio regionale. Intanto il Comune di Cuglieri, con ordinanza del sindaco Andrea Loche, ha delimitato e interdetto l’area, per salvaguardare l'incolumità pubblica, in attesa di una approfondita valutazione da parte degli uffici della Regione.

Una delle ipotesi più plausibili sembra essere un’infiltrazione di acque meteoriche, in seguito alle abbondanti piogge di questo inverno che penetrando nel sottosuolo hanno eroso pazientemente parte del basamento roccioso sotterraneo, causando questo piccolo avvallamento di forma circolare in una porzione di battigia. In genere questi fenomeni si verificano in aree geografiche soggette al carsismo e anche nelle zone costiere, dove scorrono fiumi e torrenti, e proprio lì vicino il rio Santa Caterina sfocia a mare. «Abbiamo interdetto l'area e ora rimaniamo in attesa dell'Agenzia del Demanio e dell’ufficio Tutela del paesaggio regionali che dovranno analizzare il fenomeno e comprendere come intervenire, sperando che si possa una soluzione quanto prima», precisa il sindaco Loche.

