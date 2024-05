Si apre una voragine in mezzo alla strada 

L’asfalto ha ceduto improvvisamente ieri mattina: in via Brotzu, all’altezza dell’incrocio con via Dessy Deliperi e via Binaghi, si è aperta una buca. Solo per una fortunata coincidenza il crollo è avvenuto mentre non passavano auto o pullman. Immediata la segnalazione e l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale: gli agenti hanno chiuso il tratto di strada per consentire i lavori degli operai.

Si è subito scoperto che a provocare il cedimento dell’asfalto è stata una perdita idrica. Sono arrivate così le squadre di Abbanoa con uomini e mezzi. I lavori sono andati avanti per diverse ore: dopo aver individuato il punto di rottura, sono iniziati gli interventi di riparazione. Attorno alle 17,30 la conclusione: la buca è stata coperta e sono state sistemate le transenne. Inevitabile qualche disagio al traffico durante i lavori. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA