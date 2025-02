Si apre una nuova buca in via Cesare Cabras 

Ancora problemi sull’asfalto di via Cesare Cabras a Monserrato. Nella corsia preferenziale in direzione Selargius, uno dei tratti più martoriati della strada, si è aperta una nuova voragine, profonda decine di centimetri. Immediate le operazioni di messa in sicurezza, con il transennamento della voragine e il transito di autobus e taxi momentaneamente deviato sulla corsia delle auto. L'intervento per la bitumazione è atteso all’inizio di marzo, quando dovrebbero partire anche i primi appalti per la manutenzione stradale.

