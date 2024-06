Si apre una crepa nel muro: il parroco chiude la chiesa 

Il parroco di Las Plassas, don Claudio Cera, ha chiuso la chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena a causa di problemi di sicurezza. Una relazione statico-strutturale, redatta a marzo dall’ingegner Paola Floris, ha evidenziato la criticità della struttura, in particolare nella cappella di destra, dedicata alla Vergine, dove si è formata una crepa di tre centimetri nel muro. Questa è stata determinante per dichiarare la chiesa non agibile.

Il diacono Luigi Cau ha sottolineato l’importanza della sicurezza e dell’incolumità di tutti: «La chiusura è un’opportunità per sollecitare i lavori necessari a ripristinare la sicurezza della chiesa». Nel corso degli anni, la chiesa ha subito diversi interventi. Circa dieci anni fa, la cappella di sinistra, dedicata a Sant’Antonio, aveva mostrato crepe molto più grandi, poi riparate, insieme al rifacimento della parte esterna, incluse le piastrelle della grande cupola. Non ci sono cifre ufficiali per i lavori, ma il sindaco Andrea Lampis stima una spesa superiore ai 300mila euro, includendo indagini geognostiche e la ricompattazione della struttura. «Prevediamo di emettere un’ordinanza sindacale di chiusura e adesso, sulla base di quella relazione, cercheremo finanziamenti sia dalla diocesi che dalla Regione», aggiunge Lampis. Nel frattempo, i fedeli possono frequentare la chiesa di San Sebastiano, mentre la chiesa di Santa Maria è in fase finale di ristrutturazione grazie a un progetto del Pnrr e dovrebbe riaprire a luglio. ( g. g. s. )

