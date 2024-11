Si apre un nuovo fronte: 200 morti in 24 ore 

Damasco. Proprio quando il teatro del conflitto tra Israele e Hezbollah sembra lasciare spazio a una fragilissima tregua, la guerra mondiale combattuta in Medio Oriente si sposta nel teatro siriano, dove si confrontano da anni turchi, russi, americani, israeliani e una miriade di loro alleati locali. La guerra è ripresa improvvisamente lungo la trincea del nord-ovest, congelata da più di quattro anni e che divide l’area controllata dalla coalizione jihadista cooptata dalla Turchia dalla zona controllata dalle forze governative sostenute da Iran e Russia. Sul terreno si contano quasi 200 morti in 24 ore solo nelle file degli uomini armati, secondo bilanci in aggiornamento e che non possono essere verificati in maniera indipendente.

Tra i “martiri” di questo nuovo round del conflitto mediorientale si conta anche un generale dei Pasdaran iraniani, la cui morte è stata confermata dai media di Teheran. L’Onu si è detta preoccupata per l’escalation e ha invitato le parti a proteggere le popolazioni civili, già esposte agli effetti terribili del conflitto armato siriano. Dopo mesi di preparativi e di attesa, in poco più di 24 ore l’offensiva delle milizie anti-governative sostenute da Ankara ha conquistato ampi territori tra Idlib e Aleppo, arrivando a due chilometri dalla periferia della metropoli siriana e interrompendo, per la prima volta dal 2020, l’autostrada Damasco-Aleppo.

