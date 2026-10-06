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Villacidro
07 ottobre 2026 alle 00:54

Si apre l’anno all’Università della terza età 

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Riparte con entusiasmo il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età di Villacidro. Nata per volontà dello scomparso don Giovannino Pinna, primo presidente, compie 21 anni di attività: un traguardo importante per una realtà che ha saputo conquistare un numero sempre maggiore di partecipanti, diventando un punto di riferimento per la formazione, la cultura e soprattutto per la socializzazione.

Il via è fissato per martedì 20 ottobre, alle 17.30, nel teatro San Giovanni Bosco con una lezione di Giovanni Serreli, ricercatore dell’Istituto di storia dell'Europa Mediterranea, su “Eleonora d’Arborea tra il mito e la storia”. L’incontro sarà aperto non soltanto agli iscritti, ma anche a coloro che desiderano conoscere l’iniziativa e sono interessati ai temi che saranno affrontati. «L’ingresso è aperto a tutti», ribadisce la presidente, Maria Rita Marras, «non si richiedono particolari titoli di studio. A fare la differenza sono la curiosità, l’interesse, la voglia di imparare e di arricchire le proprie conoscenze, ma anche il desiderio di condividere passioni ed esperienze e di creare nuove relazioni e amicizie».

Proprio per questo il programma, oltre alla formazione culturale, prevede socializzazione e condivisione, che hanno un ruolo significativo in una società nella quale solitudine e isolamento sociale rappresentano problemi sempre più sentiti. Le iscrizioni saranno raccolte fino al 16 ottobre, dalle 17 alle 19, esclusi sabato e domenica, nei locali della segreteria dell’associazione, in via Scalette Palazzo Vescovile.

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