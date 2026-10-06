Si apre l’anno all’Università della terza età 

Riparte con entusiasmo il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età di Villacidro. Nata per volontà dello scomparso don Giovannino Pinna, primo presidente, compie 21 anni di attività: un traguardo importante per una realtà che ha saputo conquistare un numero sempre maggiore di partecipanti, diventando un punto di riferimento per la formazione, la cultura e soprattutto per la socializzazione.

Il via è fissato per martedì 20 ottobre, alle 17.30, nel teatro San Giovanni Bosco con una lezione di Giovanni Serreli, ricercatore dell’Istituto di storia dell'Europa Mediterranea, su “Eleonora d’Arborea tra il mito e la storia”. L’incontro sarà aperto non soltanto agli iscritti, ma anche a coloro che desiderano conoscere l’iniziativa e sono interessati ai temi che saranno affrontati. «L’ingresso è aperto a tutti», ribadisce la presidente, Maria Rita Marras, «non si richiedono particolari titoli di studio. A fare la differenza sono la curiosità, l’interesse, la voglia di imparare e di arricchire le proprie conoscenze, ma anche il desiderio di condividere passioni ed esperienze e di creare nuove relazioni e amicizie».

Proprio per questo il programma, oltre alla formazione culturale, prevede socializzazione e condivisione, che hanno un ruolo significativo in una società nella quale solitudine e isolamento sociale rappresentano problemi sempre più sentiti. Le iscrizioni saranno raccolte fino al 16 ottobre, dalle 17 alle 19, esclusi sabato e domenica, nei locali della segreteria dell’associazione, in via Scalette Palazzo Vescovile.

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