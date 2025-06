Si apre il sipario sul gioiello della Grotta Verde 

Un gioiello carsico rimasto a lungo avvolto nel mistero, un tesoro naturale che è stato finora esplorato solo dagli speleologi e che da luglio potrà aprirsi allo sguardo incantato del pubblico pagante. Il Parco di Porto Conte sta per tagliare il nastro nella Grotta Verde, incastonata nel promontorio di Capo Caccia a breve distanza dal più famoso antro di Nettuno. Dopo anni di progettazione, studi, scavi archeologici e interventi strutturali, la meraviglia geologica potrà essere finalmente visitata da residenti e turisti grazie a una gradinata su pedana in acciaio lunga circa 200 metri lineari che consentirà al pubblico di ammirare la vasta galleria ornata da grandi colonne e stalagmiti.

La preistoria

Le concrezioni ricoperte di incrostazioni vegetali di colore verde sono la cifra del complesso carsico e raggiungono anche i dodici metri di altezza. Nel passato la grotta, chiamata anche “dell’Altare”, era un rifugio per gli uomini preistorici come testimonia la presenza di graffiti, mentre dal neolitico antico all’era cristiana fu luogo di culto e sito funerario. L’uso della Grotta Verde è proseguito, come luogo di culto, fino in epoca Medioevale. Un impianto di illuminazione led a bassa emissione termica, minimizza i consumi, evita di causare cambiamenti nel microclima e soprattutto rispetta il sonno dei pipistrelli che da sempre abitano il complesso carsico.

È per tutelare questi animali che le visite verranno interrotte da novembre alla primavera inoltrata. L’attenzione verso la grotta è iniziata nel 2008 con un primo finanziamento regionale di oltre un milione di euro, ma i lavori, tra ostacoli tecnici e burocratici, sono proceduti a rilento. Nel 2020 un ulteriore stanziamento di 850 mila euro ha consentito di realizzare la passerella panoramica per un sito che sarà gestito dal Parco di Porto Conte ed entrerà nel circuito dell’Ecomuseo già a luglio.

L’escursione

Chi vorrà godere in anticipo di questa esperienza lo potrà fare prenotando delle visite speciali attraverso l’app dell’Ecomuseo (Tellingstones): otto date in programma a partire da oggi per gruppi di massimo trenta persone per volta. «Quattro slot al giorno, in italiano e in inglese», fa sapere Maurizio Piras guida del Parco di Porto Conte, aggiungendo pure che si tratta di un percorso impegnativo, con 860 scalini,«ma la scoperta della Grotta Verde ripaga ampiamente della fatica» assicura.

Ora che dal piazzale del belvedere di Capo Caccia, già inflazionato di auto e pullman per la Grotta di Nettuno, si potrà accedere anche alla Grotta Verde, è prevedibile un aumento sconsiderato di veicoli in sosta selvaggia. Molti parcheggiano lungo la provinciale 55, tra i tornanti, creando disagi alla circolazione, perché la strada è troppo stretta e la piazzola per le auto poco capiente. L'ente parco sta cercando di mettere a punto una soluzione alternativa che prevede un’area di sosta con 300 stalli e l'utilizzo di bus elettrici diretti al piazzale. «Siamo nella fase della conferenza di servizi, – annuncia il presidente del Parco, Emiliano Orrù – c’è un problema di tempi, ma l’iter amministrativo necessita di diversi passaggi e coinvolge molti enti, comunque siamo fiduciosi di poter risolvere questo annoso problema entro l’estate».

