Si alza il sipario davanti al lago 

A teatro con vista sul lago da oggi sino all’8 settembre. Dopo l’esperienza positiva della scorsa estate, con la compagnia teatrale I Barbariciridicoli, Tadasuni ha deciso di aderire alla seconda edizione del “Sardigna teatro festival”, la manifestazione proposta dalla stessa compagnia in piccoli borghi dell’Isola. La nuova rassegna teatrale si terrà con il richiamo all’Omodeo e proporrà cinque rappresentazioni tutte iniazza Santa Croce (in caso di maltempo nel Centro sociale), con spettacoli di compagnie della Sardegna (dagli stessi Barbariciridicoli a L’Effimero Meraviglioso e Laaschera), e due di compagnie non isolane. Le rappresentazioni, che avranno sempre inizio alle 21 , sono gratui te , grazie al contributo della Regione e del Comune che da subito ha creduto nel progetto. ( s. c. )

