Si allungano le notti musicali, scatta la deroga per il weekend 

Musica sino alle 2 del mattino venerdì, domenica e lunedì, un’ora in più viene concessa per sabato notte, ma solo per questo fine settimana. Una deroga al regolamento comunale per la disciplina dei trattenimenti musicali negli esercizi pubblici presenti in città e nel litorale, come riporta l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Graziano Milia: venerdì 30 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 le serate musicali saranno consentite sino alle 2 del giorno seguente, mentre sabato 31 maggio sino alle 3. Regole rivolte agli esercizi pubblici localizzati in tutto il territorio comunale, compresi gli stabilimenti balneari e gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nelle aree demaniali marittime. «Le limitazioni d’orario si intendono estese anche alle emissioni sonore per manifestazione di pubblico spettacolo autorizzate», viene specificato nell’ordinanza.

Una deroga concessa per il ponte del 2 giugno, un weekend che - complice anche il bel tempo - darà di fatto il via alla stagione estiva. Per il resto valgono le regole definite con le modifiche introdotte lo scorso anno dopo il sì in Consiglio comunale: nel centro urbano musica sino a mezzanotte, sia durante il periodo invernale che in quello estivo, mentre per gli stabilimenti balneari e i locali nel territorio extraurbano le serate musicali sono autorizzate sino all’una il venerdì e il sabato durante la bella stagione, sino a mezzanotte durante la settimana e nei mesi invernali.

