Si allungano i tempi del percorso ciclopedonale  

Ci si è messo anche il ciclone di questi giorni ad allungare i tempi, ma i lavori per la costruzione del percorso ciclopedonale non stanno risparmiando disagi agli abitanti e lavoratori della zona di via Giulio Cesare, prolungamento di via Sa Cantonera, e le vie vicine. Il cantiere infatti blocca gli accessi anche a piedi, e gli affari nelle attività commerciali sono calati. «La maggior parte del tempo la passo con le mani in mano», constata Roberto Mereu, che si occupa di lavaggio auto, «qui non viene quasi nessuno, solo qualche cliente affezionato». Il problema più grande, continua Giorgio Coppo, che ha un’officina meccanica poco lontano, «è proprio che non ci sono percorsi per tornare in paese a piedi da qui. Quindi chi deve lasciare la macchina per una riparazione può solo farsi venire a prendere». Da qualche settimana i lavori sono entrati nella fase conclusiva. Per consentire il passaggio dei mezzi del cantiere è stato chiuso l’accesso a via Monastir, a via Giulio Cesare e a via Cannedu. Problemi anche per la consegna dei materiali da parte dei fornitori, come avviene al deposito di legname di Efisio Spiga: «Il camion deve attraversare mezzo paese, mentre io abito a cento metri ma per tornare a casa devo fare chilometri». In via Cannedu nel suo deposito di materiali edili Sandro Piga commenta: «Dal mio punto di vista forse si poteva lasciare uno spazio per passare. Inoltre qui hanno coperto le cunette, ma quando piove la strada diventa un lago». La scoperta di un cavo elettrico ha allungato i tempi ma il grosso delle operazioni pare terminato. Sistemati i sotto servizi e il marciapiede, dovrebbe restare solo il nuovo asfalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA