Si allunga la lista dei nuovi poveri 

Sta cambiano il volto dei poveri a Carbonia? Parrebbe proprio di si. All’indomani della pandemia e ancor di più del rincaro bollette, tante persone, che mai prima avevano avuto bisogno di aiuto, si son trovate costrette a chiedere una mano alla Caritas.

Le difficoltà

Tra loro piccoli imprenditori, commercianti e persone che da un giorno all’altro si son trovate senza lavoro, senza più riuscire, in alcuni casi, a mettere insieme il pranzo con la cena. In un periodo particolare come quello attuale, dove abitualmente ci si prepara ad allestire i pacchi dono e altre attività per il periodo Natalizio, Giovanni Busia, coordinatore di un osservatorio privilegiato come il Centro unico di raccolta e distribuzione viveri delle Caritas parrocchiali di Carbonia, fornisce un bilancio abbastanza allarmante: «Nell’ultimo periodo, all’indomani del rincaro delle bollette e del gas in particolare, diverse persone che sino a qualche tempo prima mai avevano avuto problemi si sono presentate alla porta del nostro centro di ascolto. Tra loro anche titolari di piccole imprese e negozi o dipendenti di attività che da un giorno l’altro si son viste costrette ad abbassare la serranda». In diversi casi alcuni hanno chiesto aiuto in maniera saltuaria, per pagare una bolletta o una bombola, «in altri casi la richiesta di aiuto è diventata permanente». Da un punto di vista generale i numeri non sono molto dissimili da quelli del passato: se in un primo momento sembravano calare, ma solo per il fatto che in molti hanno lasciato la città, oggi è nuovamente salito in virtù dell’arrivo dei “nuovi poveri”.

I dati

«Il numero di nuclei familiari a cui mensilmente viene fornito un pacco di generi alimentari e beni per l'igiene personale e domestica è di circa 120 unità – afferma ancora Busia – per un totale di 321 persone». Andando ancora più a fondo nella lettura dei dati emergono ancora altre informazioni: 89 persone rientrano nella fascia di età da 0 a 16 anni, 209 nella fascia da 16 a 64 anni, 23 hanno più di 64 anni. Gli uomini che chiedono assistenza sono 156, le donne 165. Tra le 321 persone in assistenza ci sono anche 74 migranti (provenienti, per citarne alcune, da comunità rumene, marocchine, senegalesi e rom) e 23 disabili. Una cosa però va evidenziata: «Nella maggior parte dei casi - afferma ancora il referente Caritas - si crea tra i volontari e le persone in stato di necessità anche un rapporto di fiducia e amicizia. Ci chiedono suggerimenti per affrontare la quotidianità, per compilare le domande per il reddito di cittadinanza o si rendono disponibili per vari lavori in modo da poter uscire dallo stato di povertà». Come sempre accade in questi casi poi si ricevono anche grandi lezioni: «Come nel caso - conclude Gianni Busia - in cui un operaio specializzato aveva trovato un nuovo lavoro ed è venuto a dirci che non aveva più bisogno di aiuto e ci ha ringraziato e abbracciato uno per uno. O come nel caso in cui una scolaresca, una volta che era saltata la gita, ci ha donato i soldi raccolti fino ad allora per donarli a chi stava peggio di loro».