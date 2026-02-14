Si allunga la lista dei Comuni montani 

Nessuna esclusione per i paesi del Sarcidano dalla classificazione di “Comuni montani”. Anzi, le ultime modifiche hanno consentito di entrare nell’elenco anche a nuovi Comuni come ad esempio Gergei , Escolca , Nuragus e Nurallao . Al momento l'introduzione del criterio dei 350 metri non ha escluso nessuno, ma l’attenzione non cala affinché non vi siano ulteriori cambiamenti. Un obbiettivo considerato dai sindaci del territorio come l’ennesimo successo, ottenuto grazie al lavoro compatto di tutti i paesi di questa parte di entroterra. «Adesso però», dice il sindaco di Mandas , Umberto Oppus, «dobbiamo vigilare che non ci siano ulteriori modifiche». Nei giorni scorsi, infatti, sembrava concretizzarsi l’ipotesi di un declassamento di Comuni come Mandas, con la conseguente uscita dall’elenco di quelli montani: un allarme lanciato da agricoltori e allevatori che, nella prima classifica, avevano visto l’esclusione di tanti enti locali. I sindaci hanno dato subito il via a una mobilitazione con l’Anci e l’Ucem assieme alla Regione affinché non fosse apportata alcuna modifica e tutti i Comuni fossero confermati. Un percorso condiviso, dunque, che ha portato a un risultato che ha soddisfatto tutti in attesa però che si arrivi a una classificazione definitiva.

La posta in gioco

«La battaglia per la difesa dei Comuni montani», secondo Oppus, «non è stata solo uno scontro politico e amministrativo, ma una lotta per mantenere lo status per gli enti che erano già riconosciuti come tali». Tutto per evitare un declassamento che avrebbe avuto conseguenze negative sia da un punto di vista economico, come il taglio di fondi e risorse Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) o la perdita di garanzie di esenzione di Imu per gli agricoltori, sia per aspetti pratici come la gestione del dissesto idrogeologico, la viabilità e la coesione sociale.

I vantaggi

«Per la conformazione del territorio», dice il sindaco di Escolca, Eugenio Lai, «e i criteri stabiliti, il nostro paese rientra rientra pienamente nei Comuni montani, ma adesso dovremo attendere le risorse e i vantaggi che da adesso ne derivano. Questa inoltre è un’ulteriore dimostrazione che questo territorio merita di più anche in termini di servizi, a partire dalla sanità». Da Isili l'analisi del primo cittadino, Luca Pilia: «Per realtà come le nostre, la classificazione di Comune montano non è un’etichetta formale, ma uno strumento concreto che consente di accedere a risorse, misure di sostegno e politiche di sviluppo indispensabili per garantire diritti e opportunità ai cittadini». Un passo che consente a queste comunità di guardare avanti con maggiore ottimismo, con la certezza di avere un ulteriore sostegno per pianificare il futuro.

