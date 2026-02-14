VaiOnline
Sarcidano-Trexenta.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Si allunga la lista dei Comuni montani 

Nell’elenco provvisorio Gergei, Escolca, Nuragus e Nurallao 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessuna esclusione per i paesi del Sarcidano dalla classificazione di “Comuni montani”. Anzi, le ultime modifiche hanno consentito di entrare nell’elenco anche a nuovi Comuni come ad esempio Gergei , Escolca , Nuragus e Nurallao . Al momento l'introduzione del criterio dei 350 metri non ha escluso nessuno, ma l’attenzione non cala affinché non vi siano ulteriori cambiamenti. Un obbiettivo considerato dai sindaci del territorio come l’ennesimo successo, ottenuto grazie al lavoro compatto di tutti i paesi di questa parte di entroterra. «Adesso però», dice il sindaco di Mandas , Umberto Oppus, «dobbiamo vigilare che non ci siano ulteriori modifiche». Nei giorni scorsi, infatti, sembrava concretizzarsi l’ipotesi di un declassamento di Comuni come Mandas, con la conseguente uscita dall’elenco di quelli montani: un allarme lanciato da agricoltori e allevatori che, nella prima classifica, avevano visto l’esclusione di tanti enti locali. I sindaci hanno dato subito il via a una mobilitazione con l’Anci e l’Ucem assieme alla Regione affinché non fosse apportata alcuna modifica e tutti i Comuni fossero confermati. Un percorso condiviso, dunque, che ha portato a un risultato che ha soddisfatto tutti in attesa però che si arrivi a una classificazione definitiva.

La posta in gioco

«La battaglia per la difesa dei Comuni montani», secondo Oppus, «non è stata solo uno scontro politico e amministrativo, ma una lotta per mantenere lo status per gli enti che erano già riconosciuti come tali». Tutto per evitare un declassamento che avrebbe avuto conseguenze negative sia da un punto di vista economico, come il taglio di fondi e risorse Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) o la perdita di garanzie di esenzione di Imu per gli agricoltori, sia per aspetti pratici come la gestione del dissesto idrogeologico, la viabilità e la coesione sociale.

I vantaggi

«Per la conformazione del territorio», dice il sindaco di Escolca, Eugenio Lai, «e i criteri stabiliti, il nostro paese rientra rientra pienamente nei Comuni montani, ma adesso dovremo attendere le risorse e i vantaggi che da adesso ne derivano. Questa inoltre è un’ulteriore dimostrazione che questo territorio merita di più anche in termini di servizi, a partire dalla sanità». Da Isili l'analisi del primo cittadino, Luca Pilia: «Per realtà come le nostre, la classificazione di Comune montano non è un’etichetta formale, ma uno strumento concreto che consente di accedere a risorse, misure di sostegno e politiche di sviluppo indispensabili per garantire diritti e opportunità ai cittadini». Un passo che consente a queste comunità di guardare avanti con maggiore ottimismo, con la certezza di avere un ulteriore sostegno per pianificare il futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 