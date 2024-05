Si allunga la fila di pazienti senza cure 

La fila di persone in attesa fuori dall’ambulatorio della Guardia medica, in via Tharros, diventa ogni giorno sempre più lunga. È l’effetto del pensionamento di Adriana Muscas che ha lasciato il suo studio di via Custoza il 30 aprile. Ancora non è stata sostituita e il risultato è tragico: a Cabras ci sono circa 900 pazienti senza assistenza.

Serve un medico

Per i cittadini rimasti senza medico è impossibile chiedere agli altri dottori con sede a Cabras di essere presi in carico. Tutti (Franco Deidda, Gian Nicola Panichi, Giovanni Salaris e Maria Antonietta Dessì) hanno superato il massimale di 1.500 pazienti e sono di poco sotto la soglia dei 1.800. E così chi era paziente della Muscas, sul sito internet dell’Ats, sezione scelta del medico, visualizza l’elenco dei professionisti del distretto senza per poterne scegliere uno. La scritta che appare selezionando il nome di ognuno è la stessa: «Il medico non può essere scelto, il numero di assistiti in carico ha raggiunto il massimale».

Il caos

E nulla cambia anche selezionando l’unico medico presente a Riola Sardo, paese che fa parte dello stesso distretto sanitario di Cabras: Simonetta Ferrari è a quota 1.800. Stessa cosa se ci si reca di persona negli uffici della Asl 5 di via Carducci: la soluzione che negli ultimi giorni viene proposta è quella di andare dal nuovo medico in arrivo nel distretto di Oristano, Margherita Sanna, per chiederle la “cortesia” di essere presi in carico.

Il sindaco

«Ho chiesto alla Asl 5 di fare il possibile per evitare di lasciare circa mille pazienti senza assistenza sanitaria. Non vorrei un Ascot, non semplice da gestire, ma un medico che sostituisca la Muscas. Certo è che se nessuno accetterà di venire a Cabras la Asl 5 dovrà trovare una soluzione», afferma il sindaco. Andrea Abis poi ringrazia i professionisti della Guardia medica che da due settimane visitano tantissimi pazienti: «Stanno affrontando una situazione molto delicata, compensando ciò che manca». Questo anche alla luce del fatto che il presidio di Oristano a maggio apre le porte dell’ambulatorio solo nove volte su 31 giorni.

Altri disagi

Da pochi giorni anche a Solarussa c’è una parte del paese senza assistenza. «Circa 200 cittadini non hanno più un medico, sono quelli che venivano assistiti dalla dottoressa Sanna che da domani sarà a Oristano e Santa Giusta - spiega il sindaco, Mario Tendas - Purtroppo ci sono cittadini anche con gravi patologie: serve un intervento urgente».

