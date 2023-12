Sì all’ulivo in memoria dei bimbi morti 

Il 30 settembre di dieci anni fa Ivonne Maria Soares perse il suo bambino Gabriele Pio appena subito dopo averlo partorito. Il piccolo andò in arresto cardiaco e nonostante i tentativi di rianimarlo, non ce la fece.

In memoria sua e degli altri bimbi nati morti o poco dopo il parto, il Comune pianterà un ulivo all’interno del Parco Magico. La proposta è partita proprio da Soares, portoghese d’origine ma residente da anni a Monserrato: un albero del ricordo in cui i genitori potranno portare una foto, un giocattolo o qualunque cosa ricordi il figlioletto o la figlioletta volati via troppo presto, posandoli ai piedi o appendendoli a un ramo. A Sestu esiste già, ed è addobbato con farfalle di carta con su scritti i nomi dei bimbi morti.

La felicità

Ora Soares non sta nella pelle: «Sono felicissima che anche a Monserrato si è raggiunto questo traguardo per i nostri figli. L’albero servirà inoltre per creare una maggiore consapevolezza del problema tra le persone che non sanno di cosa si tratta. Se ne parla troppo poco, eppure è qualcosa che potrebbe succedere a chiunque». Appena l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi ha saputo di questa proposta, si è subito mobilitata affinché anche Monserrato avesse il suo albero della memoria: «Non conoscevo Ivonne, ma la sua idea mi ha colpito profondamente in quanto anche io ho vissuto la sua drammatica esperienza trentatré anni fa, quandone avevo appena venti», spiega. «Da allora mi sono sempre battuta per il supporto alle donne che vivono questa esperienza dolorosa che segna tutta la vita come quella di perdere un bambino, soprattutto a fine gravidanza o addirittura alla nascita. Il mondo cade addosso e ti senti completamente sola. Un dramma che viene sottovalutato e che i genitori vivono in segreto».

La decisione

Immediatamente Piroddi ha contattato il sindaco Tomaso Locci, che ha accolto subito la proposta. «Ho voluto incontrare Ivonne con cui è nato un rapporto di grande affetto e comprensione», prosegue l’assessora, «e abbiamo pensato a un ulivo già di qualche anno. Perché un albero? Perché di questi nostri bambini, a cui la vita è stata interrotta, le radici vivono in noi». Con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata destinata una somma per l’acquisto dell’ulivo e la sua piantumazione.

Il parco dei bimbi

La scelta del Parco Magico non è casuale, essendo un luogo frequentato da tanti bambini. «Stiamo definendo la giornata in cui verrà piantumato», dice il sindaco Locci, «la comunità monserratina diventerà un esempio di vicinanza e supporto alle tante donne ma anche ai tanti papà che purtroppo vivono un'esperienza così drammatica. Abbiamo avuto modo di verificare che il Policlinico, che è nel territorio di Monserrato, purtroppo ha numeri importanti di bambini mai nati o morti durante o appena dopo il parto, e stiamo ragionando su interventi di supporto ai genitori di questi angioletti anche attraverso la proposta di una collaborazione con loro».

