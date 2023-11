Si allontana il viaggio del Papa  

Città del Vaticano. L’elezione di Javier Milei alla presidenza dell’Argentina pone un grande punto interrogativo sulle future relazioni tra il Paese latinoamericano e la Santa Sede. Milei, durante la campagna elettorale, ha rivolto più volte pesanti accuse e offese nei confronti di Papa Francesco. Insulti che avevano portato i sacerdoti delle “villas”, le periferie di Buenos Aires, a celebrare messe di riparazione. Anche alcuni vescovi argentini avevano stigmatizzato le affermazioni di Milei, mantenendo comunque una certa neutralità nella campagna elettorale. È evidente che quando si passa dai comizi elettorali alla fase di governo gli atteggiamenti possono sfumare verso posizioni più concilianti. Ma la nuova Argentina ultraliberista sembra quanto meno allontanare l’ipotesi di un viaggio del Papa nella sua terra.

Recentemente si ipotizzava, ma più dai media argentini che dal Vaticano, di una possibilità nel 2024. Ma serve, oltre che l’invito della Chiesa locale, che è già stato formalizzato in una lettera di qualche settimana fa, anche quello delle istituzioni del Paese. La Santa Sede non commenta al momento il risultato. Come da prassi, riferiscono fonti vaticane, si aspetta il momento dell’insediamento, che è in agenda il 10 dicembre. Ma è difficile pensare che quel messaggio, che viene inviato a tutti i neo presidenti eletti nei loro Paesi, possa differenziarsi nei toni da quelli che normalmente vengono inviati: ovvero l’auspicio al dialogo e alla promozione del bene comune, come è nello stile della Santa Sede. Milei, nella sua campagna elettorale, aveva detto che «il Papa ha un’affinità con comunisti assassini» e lo aveva definito «il rappresentante del maligno nella terra». A chiusura dei comizi, dal suo staff era stata anche auspicata «la sospensione delle relazioni diplomatiche con il Vaticano fintanto che nella Chiesa primeggi uno spirito totalitario». Affermazioni che avevano spinto il neo cardinale Angel Sixto Rossi a commentare: «Si può criticare dicendo quello che si pensa e quello che si desidera ma la terminologia usata è innegabilmente emblematica della persona». La Santa Sede e il Papa non hanno mai replicato a queste offese. Intanto in questi giorni il Papa potrebbe incontrare la vicepresidente uscente, Cristina Fernández de Kirchner, che sarà in Italia per alcuni eventi culturali.

